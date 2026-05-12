Politique

Le Front de la Patrie du Vietnam renforce l’unité nationale dans le nouveau contexte administratif élargi

Sous la direction du Parti et avec l’administration de l’État, le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et ses organisations membres continueront de jouer un rôle central dans le renforcement du bloc de grande union nationale afin d’accompagner le pays vers une nouvelle ère de prospérité.

Séance de débat du 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA
Séance de débat du 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre du 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031, les délégués ont écouté, dans l’après-midi du 12 mai, plusieurs interventions de représentants des comités provinciaux et municipaux du Front ainsi que d’organisations sociopolitiques.

Les participants ont souligné que, sous la direction du Parti et avec l’administration de l’État, le FPV et ses organisations membres continueront de jouer un rôle central dans le renforcement du bloc de grande union nationale afin d’accompagner le pays vers une nouvelle ère de prospérité.

Associer le développement de l’économie numérique à la préservation des identités culturelles des ethnies

Présentant une intervention intitulée « Les populations ethniques de Dak Lak unissent leurs efforts avec le FPV pour le développement du pays », Y Giang Gry Nie Knong, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité provincial du FPV de Dak Lak, a indiqué qu’après la réorganisation administrative de 2025, la nouvelle province de Dak Lak avait été créée sur la base de la fusion entre Dak Lak et Phu Yen. La province couvre désormais plus de 18.000 km² et compte près de 3,5 millions d’habitants appartenant à 49 groupes ethniques.

Selon lui, si la fusion modifie les limites administratives, la force de la localité réside dans le rapprochement des populations. Le FPV s'est imposé comme un pont entre le Parti, l'État et le peuple, particulièrement lors des efforts de reconstruction après les catastrophes naturelles.Sur le plan socio-économique, le Front a renforcé son rôle de surveillance et de critique sociale. Actuellement, plus de 75 % des communes de la province répondent aux normes de la "nouvelle ruralité".

Un mouvement d'alphabétisation numérique a également été lancé pour aider les habitants à accéder aux technologies. Pour l'avenir, Dak Lak propose de renforcer l'économie numérique tout en préservant l'identité culturelle et en ne laissant personne de côté.

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Y Giang Gry Nie Knong, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité provincial du FPV de Dak Lak. Photo: VNA

Y Giang Gry Nie Knong a également mis en avant le rôle du Front dans les activités de contrôle et de critique sociale. Durant le mandat écoulé, les organisations du Front ont organisé des milliers d’activités de supervision et participé à l’élaboration de nombreux projets de politiques concernant directement la vie quotidienne des habitants.

Selon lui, les citoyens ne sont plus seulement des bénéficiaires, mais deviennent des acteurs de la construction des politiques publiques. Des mouvements d'alphabétisation numérique ont également été lancés pour aider les habitants à accéder aux technologies.

Afin de renforcer davantage le bloc de grande union nationale et d’améliorer le niveau de vie, notamment dans les zones reculées et les régions peuplées de minorités ethniques, il a insisté sur la nécessité d’accélérer la transformation numérique au sein du FPV tout en associant développement économique et préservation des identités culturelles.

Promouvoir le rôle du bouddhisme dans l’édification du bloc de grande union nationale

Le Vénérable Thich Thanh Nhieu, vice-président permanent du Conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam (EBV), a souligné l’apport historique et contemporain du bouddhisme à l'unité nationale. En décembre 2025, le pays comptait près de 20 000 lieux de culte et environ 60 millions de fidèles et sympathisants.

Selon l’EBV, le bouddhisme, présent au Vietnam depuis plus de 2.000 ans, constitue un élément majeur de l’identité culturelle vietnamienne et du bloc de grande union nationale. Entre 2021 et 2025, l’Église a organisé plus de 3.600 sessions de retraite ayant rassemblé 4,2 millions de participants, contribuant ainsi au renforcement du consensus social.

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Le Vénérable Thich Thanh Nhieu, vice-président permanent du Conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam. Photo: VNA

L’engagement social de l’EBV se traduit également par l’existence de 34 écoles intermédiaires de bouddhisme et de quatre académies bouddhiques chargées de la formation des religieux. L’Église a aussi participé à la rénovation ou à la construction de 47 écoles dans les régions montagneuses, frontalières et insulaires.

Par ailleurs, 5.680 classes de formation professionnelle ont été organisées afin de soutenir l’orientation professionnelle des habitants dans plusieurs localités.Pour la période 2026-2031, l’Église a affirmé vouloir poursuivre ses contributions au renforcement du bloc de grande union nationale et devenir l’un des piliers spirituels du pays dans la nouvelle ère. -VNA

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