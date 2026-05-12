Le Front de la Patrie du Vietnam adopte la composition de son Comité central pour le 11e mandat

Hanoï (VNA) – Le Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le 11e mandat (2026-2031) a adopté, dans l’après-midi du 12 mai, le projet de composition du Comité central du FPV pour le 11e mandat et a procédé à la consultation pour élire les membres du Comité central du FPV du mandat 2026-2031.



Le Congrès a approuvé un Comité central composé de 405 membres. Le Présidium du Comité central comptera entre 72 et 100 membres, tandis que le Bureau permanent sera composé de 12 membres.



La composition du Comité central du FPV du 11e mandat comprend notamment 62 dirigeants des organisations membres et 34 présidents des Comités provinciaux et municipaux du FPV.



Parmi les 293 personnalités représentatives figurent 96 intellectuels et experts de différents domaines, 18 représentants des ouvriers, agriculteurs, forces armées et localités insulaires, 53 représentants des minorités ethniques, 53 dignitaires religieux, 55 représentants des différents secteurs économiques ainsi que 18 Vietnamiens résidant à l’étranger.



Concernant la structure de représentation, les membres non affiliés au Parti représentent 50,62 % du total, les femmes 23,4 %, les minorités ethniques 26,5 % et les représentants religieux 19,7 %. Les personnes titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur représentent 81,6 % des membres.



En termes d’âge, 10,3 % des membres ont moins de 40 ans, 45,1 % ont entre 41 et 60 ans et 44,6 % ont plus de 61 ans.



Le Congrès a procédé à la consultation pour élire 397 membres du Comité central du FPV du 11e mandat, dont 309 reconduits et 88 nouveaux membres.



Ensuite, la première réunion du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam du 11e mandat pour la période 2026-2031 s’est tenue.



La cérémonie de clôture du Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le 11e mandat aura lieu le 13 mai. -VNA