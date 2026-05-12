Politique

Le Front de la Patrie du Vietnam adopte la composition de son Comité central pour le 11e mandat

Le Congrès a approuvé un Comité central composé de 405 membres. Le Présidium du Comité central comptera entre 72 et 100 membres, tandis que le Bureau permanent sera composé de 12 membres.

Les délégués approuvent le projet de composition du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour le 11e mandat (2026-2031). Photo : VNA
Les délégués approuvent le projet de composition du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour le 11e mandat (2026-2031). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le 11e mandat (2026-2031) a adopté, dans l’après-midi du 12 mai, le projet de composition du Comité central du FPV pour le 11e mandat et a procédé à la consultation pour élire les membres du Comité central du FPV du mandat 2026-2031.

Le Congrès a approuvé un Comité central composé de 405 membres. Le Présidium du Comité central comptera entre 72 et 100 membres, tandis que le Bureau permanent sera composé de 12 membres.

La composition du Comité central du FPV du 11e mandat comprend notamment 62 dirigeants des organisations membres et 34 présidents des Comités provinciaux et municipaux du FPV.

Parmi les 293 personnalités représentatives figurent 96 intellectuels et experts de différents domaines, 18 représentants des ouvriers, agriculteurs, forces armées et localités insulaires, 53 représentants des minorités ethniques, 53 dignitaires religieux, 55 représentants des différents secteurs économiques ainsi que 18 Vietnamiens résidant à l’étranger.

Concernant la structure de représentation, les membres non affiliés au Parti représentent 50,62 % du total, les femmes 23,4 %, les minorités ethniques 26,5 % et les représentants religieux 19,7 %. Les personnes titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur représentent 81,6 % des membres.

En termes d’âge, 10,3 % des membres ont moins de 40 ans, 45,1 % ont entre 41 et 60 ans et 44,6 % ont plus de 61 ans.

Le Congrès a procédé à la consultation pour élire 397 membres du Comité central du FPV du 11e mandat, dont 309 reconduits et 88 nouveaux membres.

Ensuite, la première réunion du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam du 11e mandat pour la période 2026-2031 s’est tenue.

La cérémonie de clôture du Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le 11e mandat aura lieu le 13 mai. -VNA

#Front de la Patrie du Vietnam #FPV Vietnam #Congrès du Front de la Patrie #Comité central FPV
Suivez VietnamPlus

Droits de l'Homme

Émulation patriotique

Voir plus

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s'adresse au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031, à Hanoi, le 12 mai. Photo: VNA

Le FPV renforcera sa coordination avec le gouvernement et l’Assemblée nationale

Le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont travaillé de concert pour promouvoir le bloc de grande union nationale, déployer des mesures de protection sociale, renforcer la communication avec le public et la construction du système politique, améliorer le contrôle et la critique sociale, lutter contre la corruption et le gaspillage, améliorer les cadres juridiques et politiques et promouvoir la diplomatie populaire.

Une délégation de 60 Vietnamiens de la diaspora, originaires de 20 pays et territoires, a offert de l'encens en hommage aux rois Hùng. Photo : VNA

La diaspora vietnamienne contribue à l'unité et au développement national

Les Vietnamiens, au pays comme à l'étranger, constituent un maillon essentiel de la grande solidarité nationale. Leur patriotisme, leur attachement à la patrie et leur sens des responsabilités sont des atouts déterminants pour le développement fulgurant du pays, son intégration internationale et sa prospérité durable.

Délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

11e Congrès national du FPV: La transformation numérique est incontournable

Les délégués au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 ont considéré que l’application de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique constituent une étape incontournable pour le développement national dans les années à venir.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours d’ouverture de la 2e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale demande un traitement rigoureux des pétitions publiques

Les électeurs ont manifesté leur soutien à la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la croissance économique, à stabiliser la macréconomie, à maîtriser l’inflation et à préserver les principaux équilibres économiques, ainsi qu’à garantir la sécurité économique, énergétique, monétaire et alimentaire, de même que l’ordre et la paix sociaux.

Le Premier ministre Le Minh Hung préside une séance de travail avec ministère des Affaires étrangères. Photo: VNA

Le Vietnam accélère la modernisation de sa diplomatie sous l’impulsion du gouvernement

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que le 14ᵉ Congrès national du Parti avait inscrit la promotion des affaires étrangères et de l’intégration internationale parmi ses « tâches régulières et essentielles », témoignant d’une évolution majeure de la pensée stratégique et de la haute considération du Parti pour la diplomatie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à la réunion de travail avec le Bureau du gouvernement le 11 mai . Photo: VNA

Le haut dirigeant To Lam exige une modernisation globale du Bureau du gouvernement

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé le Bureau du gouvernement à renforcer la qualité de son travail de conseil et de soutien, en mettant l’accent sur la rigueur politique et juridique, la modernisation de la gouvernance, la transformation numérique et une administration plus efficace et proche du peuple.

Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, avec sa fille et sa petite-fille au mémorial Hô Chi Minh à Rio de Janeiro. Photo : Association d'amitié Brésil-Vietnam. Photo : VNA

Un historien brésilien affirme la valeur intemporelle de la pensée Ho Chi Minh

Le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information en Amérique du Sud a interviewé le 10 mai, Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam (ABRAVIET) sur la valeur intemporelle de la pensée Ho Chi Minh pour la révolution mondiale et les relations Vietnam-Brésil dans le contexte actuel.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime à la séance de travail avec le ministère de la Justice. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung souligne le rôle stratégique du ministère de la Justice dans les réformes institutionnelles

Le chef du gouvernement a rappelé que le 14e Congrès national du Parti continue de considérer les institutions comme l’une des trois percées stratégiques du pays. Il a ainsi demandé de concentrer les efforts sur le perfectionnement et la synchronisation des institutions, ainsi que sur l’édification d’un système juridique de haute qualité, moderne et conforme aux pratiques internationales.

L'ambassadeur du Vietnam en Irlande, Pham Toan Thang et la maire adjointe de Cork, Margaret McDonnell. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Irlande souhaitent renforcer leur coopération

La visite de travail de l’ambassadeur du Vietnam en Irlande, Pham Toan Thang, à Cork a illustré la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans les domaines de l’économie, de l’éducation, des technologies et des échanges humains, à l’occasion du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang (droite) et le gouverneur de la préfecture japonaise de Yamanashi, Nagasaki Kotaro. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï et Yamanashi approfondissent leur coopération verte

La ville de Hanoï et la préfecture japonaise de Yamanashi souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de la transition écologique, du tourisme durable et des échanges de jeunes, dans le contexte du développement croissant du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert, dans la matinée du 11 mai à Hanoï, sa deuxième session, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Ouverture de la deuxième session du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Réuni à Hanoï le 11 mai, le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a ouvert sa deuxième session afin d’examiner plusieurs textes législatifs importants, d’évaluer les travaux de la première session de la 16e législature et d’accélérer la mise en œuvre des lois récemment adoptées, dans un contexte marqué par les attentes croissantes des citoyens et des entreprises.

Les délégués sont allés rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée, à Hanoi, le 11 mai. Photo; VNA

Le 11e Congrès du FPV définit un programme de réformes pour 2026-2031

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) se tient du 11 au 13 mai à Hanoi, rassemblant plus de 1.300 délégués représentant des organisations sociales, des groupes ethniques, des communautés religieuses, la diaspora vietnamienne et divers secteurs de tout le pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, (gauche) et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Photo : VNA

Nouvelle moteur de la coopération Vietnam – Sri Lanka

Dhananath Fernando, directeur exécutif de l’Institut Advocata, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la signification de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et les perspectives de la coopération bilatérale.