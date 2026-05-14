Politique

Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération politique

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, a affirmé que le Vietnam continuerait toujours, aux côtés du Cambodge, à consolider et à développer les relations bilatérales, tout en soutenant de manière constante le développement pacifique, stable et prospère du Cambodge.

Trinh Van Quyet (gauche), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, et le président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen. Photo: VNA
Trinh Van Quyet (gauche), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, et le président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, a eu le 13 mai à Phnom Penh des rencontres avec le président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen, le Premier ministre cambodgien Hun Manet, ainsi qu’avec le premier vice-président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Cheam Yeap.

Ces rencontres sont inscrites dans le cadre de sa visite de travail au Cambodge du 12 au 14 mai 2026, effectuée à l’invitation de la vice-présidente du PPC et cheffe de la Commission centrale de mobilisation des masses du PPC, Men Sam An.

Lors des rencontres, Trinh Van Quyet a affirmé que le Vietnam continuerait toujours, aux côtés du Cambodge, à consolider et à développer les relations bilatérales, tout en soutenant de manière constante le développement pacifique, stable et prospère du Cambodge.

Il a exprimé le souhait que les dirigeants cambodgiens continuent d’accorder une attention particulière au renforcement de la coordination entre les organes chargés de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses des deux Partis et des deux pays ; au développement d’une coopération de confiance en matière de sécurité et de défense ; ainsi qu’au maintien d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement. Il a également appelé à intensifier les activités d’information et d’éducation sur l’histoire des bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge, notamment auprès des jeunes générations des deux pays.

Les dirigeants cambodgiens se sont réjouis du développement positif, actif et global des relations entre les deux Partis et les deux pays. Ils ont affirmé que les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable entre le Vietnam et le Cambodge constituaient un patrimoine commun précieux qu’il convenait de préserver, de promouvoir et de transmettre aux générations futures.

Le président du Sénat et président du PPC, Hun Sen, a souligné que les deux parties devaient coordonner efficacement l’organisation des activités marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1967-2027), afin de mettre en valeur la portée historique des relations bilatérales.

vnanet-thu-tuong.jpg
Rencontre entre Trinh Van Quyet et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Le Premier ministre Hun Manet s’est engagé à coopérer étroitement avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre efficacement les accords et engagements conclus au plus haut niveau.

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Cheam Yeap, a affirmé sa volonté de renforcer la coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam afin de contribuer à un développement plus substantiel et durable des relations bilatérales.

vnanet-hoidam.jpg
Entretien entre Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, et la vice-présidente du PPC et cheffe de la Commission centrale de mobilisation des masses du PPC, Men Sam An, ainsi qu’avec le membre de la permanence du Comité central du PPC et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et d’entraînement du PPC, Tak Sun Y. Photo: VNA

Le même jour, Trinh Van Quyet s’est entretenu avec Men Sam An, ainsi qu’avec le membre de la permanence du Comité central du PPC et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et d’entraînement du PPC, Tak Sun Y.

Les deux parties ont affirmé que, dans le nouveau contexte de développement, il était nécessaire de redoubler d’efforts afin de rendre la coopération toujours plus substantielle et efficace, et de faire de « l’amitié traditionnelle » un « moteur de développement ».

L’année 2027 constituera une étape particulièrement importante. Les deux parties ont convenu d’élaborer un plan global visant à renforcer les activités d’information et de sensibilisation au sein de l’ensemble du système politique et de toutes les couches de la population de chaque pays, afin de faire de cette année commémorative un événement solennel et porteur de sens, contribuant à resserrer davantage les liens entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et cambodgien. -VNA

#Cambodge #Trinh Van Quyet #visite de travail au Cambodge Cambodge
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Édification du Parti

Sur le même sujet

Des entreprises vietnamienne et cambodgienne signent un mémorandum de coopération lors d'une discussion thématique sur les opportunités de coopération et d'investissement dans le secteur de la santé. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge veulent renforcer leur coopération économique

Un responsable cambodgien a souligné l’ouverture de son pays aux entreprises vietnamiennes, les invitant à accroître leurs investissements dans la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire de pointe et les services, et à bâtir ensemble des partenariats durables pour un développement et une prospérité partagés.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), rencontre la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary. Photo: VNA

Vietnam et Cambodge renforcent leurs relations parlementaires

Tran Cam Tu et Samdech Khuon Sudary ont souligné le rôle central des organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales. Ils ont encouragé la poursuite des échanges entre les groupes de parlementaires d’amitié, ainsi qu’entre les jeunes et les femmes députées, afin de partager des expériences en matière de législation et de supervision. La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a notamment salué les progrès du Vietnam en matière d’égalité entre les sexes au sein du système politique, tant au niveau central que local.

Voir plus

Le vice-ministre de la Défense, Nguyen Truong Thang (droite), et l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo: qdnd.vn

Défense : le Vietnam invité au salon Eurosatory en France

En recevant le 13 mai à Hanoï l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, le vice-ministre Nguyen Truong Thang a souligné que la coopération en matière de défense, pilier essentiel des relations bilatérales, s'était renforcée de manière substantielle et efficace, notamment dans les échanges de délégations à tous les niveaux, dans l'industrie de défense, la formation et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord sur la coopération Vietnam-Laos en matière d'information pour la période 2026-2030. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération médiatique

La ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, s'est entretenue avec le chef adjoint de la Commission de la propagande et de la formation du PRPL, Vansy Kuamua, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'information, de la communication et du journalisme.

Lors de la Première réunion du Comité de pilotage de la transformation numérique du secteur de l’organisation et de la construction du Parti. Photo: VNA

Le secteur de l’organisation du Parti accélère sa transformation numérique

La réunion a annoncé la création de ce comité de pilotage, composé de 29 membres et présidé par Nguyen Duy Ngoc. Ce comité est chargé de diriger et de coordonner les efforts de transformation numérique au sein de la Commission de l'organisation et du secteur de l'organisation et du renforcement du Parti, en veillant à leur cohérence avec les réformes en matière de leadership, de conseil, de mise en œuvre et de gouvernance fondée sur les données numériques.

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo: VNA

Bâtir ensemble un avenir radieux pour les relations sino-vietnamiennes

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei a estimé que la visite d'État en Chine du Secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm, a transmis un signal clair sur la volonté des deux pays d’approfondir leur confiance stratégique et de poursuivre ensemble leur développement.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Le Vietnam promulgue neuf nouvelles lois majeures

Le président vietnamien a promulgué neuf nouvelles lois adoptées par l’Assemblée nationale lors de sa première session de la 16e législature. Ces textes visent à perfectionner le cadre juridique, renforcer la décentralisation, promouvoir la transformation numérique et créer un environnement plus favorable au développement socio-économique, à l’innovation et à l’intégration internationale du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Vers un nouveau comité central sur le perfectionnement des institutions et l’application des lois

Le nouveau comité directeur se concentrera uniquement sur les orientations relatives aux questions stratégiques, aux grands projets et aux contenus devant être soumis au Comité central, au Bureau politique et au Secrétariat, tout en coordonnant la levée des blocages et des problèmes intersectoriels, ainsi qu’en assurant le contrôle, la supervision, le suivi et le traitement des responsabilités politiques conformément à ses compétences.

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, et la présidente de l’Assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock. Photo: VNA

Le Vietnam œuvre pour des résultats concrets à la Conférence d’examen du TNP

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a informé la présidente de l’Assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock, de l’évolution de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires au cours des deux premières semaines.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam (droite), reçoit Athsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane, en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï et Vientiane appelées à devenir des modèles de coopération décentralisée

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient toujours la priorité absolue à l’amitié grandiose et unique entre le Vietnam et le Laos, tout en soutenant fortement le processus de renouveau et d’intégration internationale du Laos.

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l'ambassadeur de Chine

Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a salué les avancées très positives des relations bilatérales, soulignant particulièrement l'importance de la récente visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam.

Tran Duc Thang (droite, 2e rang), secrétaire du Comité municipal du PCV de Hanoï, et Athsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de la capitale lao, assistent à la cérémonie de signature de documents de coopération. Photo: VNA

Hanoï et Vientiane s'engagent à dynamiser leur coopération pour une nouvelle phase

Au cours de cet échange, les dirigeants des deux capitales vietnamien et lao ont réaffirmé leur volonté de consolider et de développer en profondeur l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale unissant le Vietnam et le Laos, tout en soulignant que les relations entre Hanoï et Vientiane ne cessent de se renforcer de manière efficace et concrète.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s'adresse au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031, à Hanoi, le 12 mai. Photo: VNA

Le FPV renforcera sa coordination avec le gouvernement et l’Assemblée nationale

Le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont travaillé de concert pour promouvoir le bloc de grande union nationale, déployer des mesures de protection sociale, renforcer la communication avec le public et la construction du système politique, améliorer le contrôle et la critique sociale, lutter contre la corruption et le gaspillage, améliorer les cadres juridiques et politiques et promouvoir la diplomatie populaire.