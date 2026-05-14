Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération politique

Hanoï (VNA) - Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, a eu le 13 mai à Phnom Penh des rencontres avec le président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen, le Premier ministre cambodgien Hun Manet, ainsi qu’avec le premier vice-président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Cheam Yeap.



Ces rencontres sont inscrites dans le cadre de sa visite de travail au Cambodge du 12 au 14 mai 2026, effectuée à l’invitation de la vice-présidente du PPC et cheffe de la Commission centrale de mobilisation des masses du PPC, Men Sam An.



Lors des rencontres, Trinh Van Quyet a affirmé que le Vietnam continuerait toujours, aux côtés du Cambodge, à consolider et à développer les relations bilatérales, tout en soutenant de manière constante le développement pacifique, stable et prospère du Cambodge.



Il a exprimé le souhait que les dirigeants cambodgiens continuent d’accorder une attention particulière au renforcement de la coordination entre les organes chargés de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses des deux Partis et des deux pays ; au développement d’une coopération de confiance en matière de sécurité et de défense ; ainsi qu’au maintien d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement. Il a également appelé à intensifier les activités d’information et d’éducation sur l’histoire des bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge, notamment auprès des jeunes générations des deux pays.



Les dirigeants cambodgiens se sont réjouis du développement positif, actif et global des relations entre les deux Partis et les deux pays. Ils ont affirmé que les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable entre le Vietnam et le Cambodge constituaient un patrimoine commun précieux qu’il convenait de préserver, de promouvoir et de transmettre aux générations futures.



Le président du Sénat et président du PPC, Hun Sen, a souligné que les deux parties devaient coordonner efficacement l’organisation des activités marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1967-2027), afin de mettre en valeur la portée historique des relations bilatérales.

Rencontre entre Trinh Van Quyet et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Le Premier ministre Hun Manet s’est engagé à coopérer étroitement avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre efficacement les accords et engagements conclus au plus haut niveau.



Le premier vice-président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Cheam Yeap, a affirmé sa volonté de renforcer la coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam afin de contribuer à un développement plus substantiel et durable des relations bilatérales.

Entretien entre Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, et la vice-présidente du PPC et cheffe de la Commission centrale de mobilisation des masses du PPC, Men Sam An, ainsi qu’avec le membre de la permanence du Comité central du PPC et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et d’entraînement du PPC, Tak Sun Y. Photo: VNA

Le même jour, Trinh Van Quyet s’est entretenu avec Men Sam An, ainsi qu’avec le membre de la permanence du Comité central du PPC et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et d’entraînement du PPC, Tak Sun Y.



Les deux parties ont affirmé que, dans le nouveau contexte de développement, il était nécessaire de redoubler d’efforts afin de rendre la coopération toujours plus substantielle et efficace, et de faire de « l’amitié traditionnelle » un « moteur de développement ».



L’année 2027 constituera une étape particulièrement importante. Les deux parties ont convenu d’élaborer un plan global visant à renforcer les activités d’information et de sensibilisation au sein de l’ensemble du système politique et de toutes les couches de la population de chaque pays, afin de faire de cette année commémorative un événement solennel et porteur de sens, contribuant à resserrer davantage les liens entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et cambodgien. -VNA