Politique

Le Secrétariat du Parti renforce la discipline interne

Le Secrétariat du Parti a décidé d’exclure du Parti Nguyen Van Buong, Vu The Phiet et Le Van Ha.

Hanoï (VNA) - Le 12 mai 2026, au siège du Comité central du Parti, après examen des propositions de la Commission centrale de contrôle concernant des mesures disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations, le Secrétariat du Parti a constaté que :

Nguyen Van Buong, ancien secrétaire du Comité du Parti et président de la Cour populaire supérieure de Da Nang ; Vu The Phiet, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil d’administration de la Société des aéroports du Vietnam ; ainsi que Le Van Ha, ancien membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire du quartier de Le Ho (province de Ninh Binh), avaient connu une dégradation de leur idéologie politique, de leur moralité et de leur mode de vie. Ils avaient enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités, notamment en matière de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Ils avaient également violé les règles relatives aux comportements interdits aux membres du Parti ainsi que les obligations d’exemplarité, entraînant des conséquences très graves, suscitant l’indignation de l’opinion publique et portant gravement atteinte à la réputation des organisations du Parti, des autorités locales et des organismes concernés.

Compte tenu de la nature, du degré, des conséquences et des causes des violations, et conformément aux règlements du Parti relatifs aux sanctions disciplinaires applicables aux membres fautifs, le Secrétariat du Parti a décidé d’exclure du Parti Nguyen Van Buong, Vu The Phiet et Le Van Ha.

Le Secrétariat a également demandé aux autorités compétentes d’appliquer rapidement des sanctions administratives de manière synchronisée avec les sanctions disciplinaires du Parti. -VNA

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