Société

Un bateau de pêche en détresse avec 57 pêcheurs à bord sauvé près de Truong Sa

Le 10 mai, le commandement de la région 2 des garde-côtes a mené avec succès une opération de sauvetage d’urgence pour un bateau de pêche transportant 57 pêcheurs, gravement endommagé lors d’une collision avec un cargo non identifié dans les eaux proches de l’archipel de Truong Sa (Spratleys).

Les officiers et les membres d'équipage du navire 314 portent assistance au bateau de pêche en détresse QNa 91117 TS. Photo: VNA
Les officiers et les membres d'équipage du navire 314 portent assistance au bateau de pêche en détresse QNa 91117 TS. Photo: VNA

Dà Nang (VNA) – Le commandement de la région 2 des garde-côtes a mené avec succès, le 10 mai, une opération de sauvetage d’urgence pour un bateau de pêche transportant 57 pêcheurs, gravement endommagé lors d’une collision avec un cargo non identifié au large de l’archipel de Truong Sa (Spratleys).

Selon le commandement, le navire 314, en alerte au sud-ouest du récif de Da Nam, a reçu l’ordre d’intervenir d’urgence à 3 h 50 pour porter assistance au bateau de pêche QNa 91117 TS, qui signalait d’importants dégâts à la coque et risquait de couler au nord-est de l’île de Song Tu Tây.

Après près de 10 heures en mer, le navire des garde-côtes a rejoint l’embarcation en détresse vers 13 h, à environ 75 milles nautiques de l’île de Song Tu Tây.

Dès leur arrivée sur les lieux, les officiers et les membres d’équipage ont transféré du matériel technique et des équipements spécialisés pour aider les pêcheurs à éviter le naufrage, tandis que le personnel médical procédait à des examens de santé sur les 57 membres d’équipage.

Grâce à l’intervention rapide, la santé et le moral des pêcheurs se sont stabilisés, et les principales brèches dans la coque ont été provisoirement colmatées. Le bateau de pêche a ensuite pu reprendre sa route à une vitesse de 3 à 4 nœuds.

Selon Luong Van Hoi, capitaine et propriétaire du bateau, l’incident s’est produit vers 23 heures le 9 mai, alors que le bateau pêchait le calmar en mer. L’impact a provoqué deux grandes brèches rectangulaires près de la proue, à proximité de la ligne de flottaison, laissant l’eau de mer s’engouffrer continuellement dans le navire malgré les efforts de l’équipage pour contenir l’eau.

Suite à l’assistance d’urgence du navire 314, le capitaine a décidé de ramener le bateau endommagé à terre pour réparation. – VNA

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#bateau de pêche en détresse près de Truong Sa
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