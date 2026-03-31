To Lam salue le « succès remarquable » des élections législatives 2026

Hanoï (VNA) – Le scrutin du 15 mars 2026 a été « un succès global et remarquable », a affirmé le secrétaire général du Parti, To Lam, lors de la conférence nationale sur le bilan des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

S’exprimant lors de cet événement organisé mardi 31 mars à Hanoï en format hybride, il a souligné que la participation massive, responsable et confiante des électeurs constitue le point le plus marquant de ces élections. La qualité, la structure et la représentativité des élus ont été améliorées, tandis que les préparatifs ont été menés de manière précoce, méthodique et cohérente du niveau tant central que local. Par ailleurs, des avancées significatives ont été enregistrées dans la transformation numérique et l’application des technologies dans l’organisation du scrutin, tout en garantissant la sécurité politique et l’ordre social.

To Lam a mis en exergue plusieurs enseignements clés tirés de ce processus électoral. Il a insisté sur la nécessité d’assurer une direction unifiée, continue et efficace du Parti, associée à une mobilisation étroite de l’ensemble du système politique.

Le secrétaire général a également souligné l’importance cruciale de la préparation du personnel, qui doit être menée de manière rigoureuse, démocratique et conforme à la loi, dans l’intérêt commun. Il a rappelé que la qualité des élus détermine directement celle des activités de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires. L’objectif ne consiste pas seulement à pourvoir les sièges, mais à sélectionner des personnes compétentes, intègres, courageuses et véritablement engagées au service du peuple.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, et les délégués à la conférence. Photo: VNA

Insistant sur l’approche centrée sur le peuple, To Lam a estimé que le taux de participation record ne résulte pas uniquement d’une bonne organisation, mais aussi du fait que les électeurs se sentent respectés, informés et pleinement accompagnés dans l’exercice de leurs droits.

Par ailleurs, il a appelé à renforcer la communication et à innover dans les méthodes d’information, notamment dans le contexte du développement rapide des médias numériques. Une information officielle rapide, claire et accessible est, selon lui, essentielle pour prévenir la désinformation sur les élections.

Surtout, To Lam a insisté sur le fait que le succès d’une élection ne se limite pas au jour du vote, mais se mesure à l’efficacité du mandat qui suit. « Le vote des électeurs doit se traduire par la qualité de la législation, l’efficacité du contrôle et des décisions opportunes répondant aux exigences du développement national », a-t-il déclaré.

Dans son allocution de réponse, le président de l’Assemblée nationale, aussi président de la Commission électorale nationale, Tran Thanh Man, a affirmé que l’ensemble du système politique – l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que les Comités du Parti, les autorités et le Front de la Patrie à tous les niveaux – s’attachera à assimiler pleinement et à mettre en œuvre de manière rigoureuse et exhaustive les directives du secrétaire général To Lam.

Il a demandé, dès la clôture de la conférence, aux ministères, secteurs et localités d'achever en toute urgence les tâches restantes liées aux élections. La Commission électorale nationale élaborera un rapport de synthèse sur le scrutin ainsi que sur la validation du statut des députés, en vue de leur présentation lors de la première session de la 16e Assemblée nationale. -VNA