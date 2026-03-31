Le secrétaire général du Parti assiste à une conférence nationale sur le bilan du scrutin 2026-2031

Hanoï (VNA) – Le Conseil électoral national a organisé, dans l’après-midi du 31 mars, une conférence nationale destinée à dresser le bilan des travaux relatifs aux élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

L’événement s’est tenu en format hybride, en présence du secrétaire général du Parti, To Lam, du président de la République, Luong Cuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, et du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, également président du Conseil électoral national.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné qu’après une préparation rigoureuse, proactive et créative, avec un sens élevé des responsabilités de l’ensemble du système politique et le soutien unanime de la population à l’échelle nationale, les élections s’étaient déroulées avec un plein succès, constituant un vaste événement politique et une grande fête de tout le peuple, largement salués par l’opinion publique nationale et internationale.



Il s’agit d’un jalon important dans le processus de développement du pays, contribuant à parfaire l’État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, à poursuivre la réforme de l’appareil administratif, à mettre en œuvre le modèle d’administration locale à deux niveaux et à accélérer l’application des technologies de l’information, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle dans tous les domaines de la vie sociale, a-t-il affirmé.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, également président du Conseil électoral national. Photo: VNA

Lors de la conférence, un représentant du Conseil électoral national a présenté le rapport de synthèse des élections, évaluant de manière globale les résultats obtenus ainsi que les limites et insuffisances dans l’organisation du scrutin, afin d’en tirer des enseignements et de formuler des recommandations pour améliorer les scrutins futurs.



Après le discours d’ouverture du président de l’Assemblée nationale, Le Quang Manh, secrétaire général de l’Assemblée nationale, chef de son bureau et chef du bureau du Conseil électoral national, a présenté le rapport de synthèse des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. -VNA