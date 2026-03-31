Un fort potentiel de coopération russo-vietnamienne au cœur d’un monde multipolaire

Moscou (VNA) – Un symposium consacré au développement socio-économique et technoscientifique du Vietnam au XXIe siècle s’est tenu le 30 mars à Moscou, en Russie, dans le cadre de la conférence internationale intitulée « Sixième lecture de V.G. Rastyannikov : Le potentiel des BRICS et des pays partenaires dans un contexte mondial en mutation », organisée du 23 au 30 mars à l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie.

Cet événement, organisé en format hybride et réunissant de nombreux experts russes et vietnamiens, revêtait une importance particulière, intervenant dans le sillage de la récente visite officielle du Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, en Russie.

Lors de l’ouverture du symposium, le professeur Alikber Alikberov, directeur de l’Institut d’études orientales, a souligné l’importance d’une analyse approfondie du modèle de croissance vietnamien, affirmant que le pays n’est pas seulement un partenaire stratégique historique, mais également un maillon essentiel de l’architecture économique et sécuritaire de la région Asie-Pacifique.

Les débats, enrichis par douze interventions spécialisées, ont permis de passer en revue les transformations multidimensionnelles du Vietnam, notamment à travers l’intervention du professeur Vladimir Mazyrin sur la nouvelle politique économique du Vietnam, orientée vers l’autonomie stratégique face aux turbulences de la conjoncture mondiale.

En outre, l’intervention du docteur en histoire Petr Tsvetov a proposé une analyse approfondie de la flexibilité et de la fermeté de la diplomatie vietnamienne dans ses relations avec les grandes puissances telles que la Russie, la Chine et les États-Unis, sous la direction du secrétaire général To Lam.

Le docteur Nguyen Quoc Hung, directeur du Fonds de promotion de la coopération russo-vietnamienne « Tradition et Amitié », s'exprime lors du symposium. Photo: VNA

Sur le plan de la coopération bilatérale, le docteur Nguyen Quoc Hung, directeur du Fonds de promotion de la coopération russo-vietnamienne « Tradition et Amitié », a mis en avant de nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs porteurs tels que la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, le transfert de technologies, la logistique et l’énergie. Il a toutefois rappelé que le plein succès de ce partenariat repose sur la capacité des deux pays à lever les obstacles juridiques et infrastructurels afin de garantir un climat d’investissement stable et de protéger la propriété intellectuelle.

Plusieurs experts ont également présenté l’état actuel des relations russo-vietnamiennes et l’impact des dynamiques multipolaires sur ces relations.

En conclusion, ce symposium a porté un message fort sur le renforcement des échanges de connaissances, contribuant à approfondir le partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam et à le rendre plus efficace et plus durable au XXIe siècle. -VNA