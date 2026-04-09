Le Vietnam affrontera la redoutable Indonésie en demi-finale régionale de futsal

Hanoi (VNA) - Une défaite face à la Thaïlande lors du dernier match de poule du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026 signifie que le Vietnam affrontera l’Indonésie en demi-finale.



Le Vietnam s’est incliné 4-2 face au pays hôte lors de son dernier match du groupe A au Stade central de la province de Nonthaburi, en Thaïlande.



Les hommes de Rakphol Sainetngam menaient 2-0 à l’issue d’une première mi-temps intense grâce à des buts d’Itticha Prapaphan à la 16e minute et de Sarawut Phalapruk à la 20e.



Le match s’est accéléré après la pause. Après que Mintada Piromyu ait porté le score à 3-0 pour la Thaïlande à la 23e minute, le Vietnam a répliqué quelques instants plus tard par l’intermédiaire de Tu Minh Quang.



Nguyên Da Hai a ensuite réduit l’écart à 3-2 grâce au deuxième but vietnamien à la 35e minute. Cependant, un but contre son camp de Vo Ngoc Anh dans les dernières secondes a offert la victoire à la Thaïlande dans ce match de groupe.



Entre-temps, le Timor-Leste a créé la surprise en battant le Myanmar 4-2 lors de son dernier match du groupe A.



Les Timorais ont inscrit trois buts en cinq minutes, grâce à Ruben Borges à la quatrième minute, puis à un doublé rapide de Rivaldo Ribeiro et Joel Fernandes, tous deux à la neuvième minute.



Le Myanmar a marqué son unique but de la rencontre par l’intermédiaire de Hae Mat Htay à la 23e minute.



Dans le groupe B, un but tardif de Muhammad Sanjaya a offert à l’Indonésie une victoire méritée (3-2) face à l’Australie et la première place du groupe.



Plus tard, la Malaisie a conclu ses matchs par une victoire (8-4) contre le Brunei, terminant ainsi troisième.



En demi-finales, le 10 avril, la Thaïlande affrontera l’Australie, tandis que le Vietnam jouera contre l’Indonésie, tenante du titre.



Au vu de l’historique du tournoi, la Thaïlande demeure la grande favorite pour le titre. Forte de son palmarès impressionnant et de sa classe mondiale, l’équipe du Pays du Sourire aborde toujours la compétition avec une mentalité de gagnante.



Cependant, l’Indonésie, tenante du titre, ne compte pas céder sa couronne si facilement. La vitesse, la technique et la combativité des joueurs indonésiens, médaillés d’or aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), représentent un défi de taille pour n’importe quel concurrent.



Pour le championnat de 2026, l’Indonésie a écrasé le Brunei 7-0 lors de son premier match et battu la Malaisie 1-0 lors du second. Sa victoire 3-2 contre l’Australie le 8 avril lui a permis de réaliser un parcours sans faute en phase de groupes.



Lors de leur dernière rencontre aux SEA Games 33 en décembre dernier en Thaïlande, le Vietnam, qui a participé à deux reprises à la Coupe du monde, s’est imposé 1-0 grâce à un but de Tu Minh Quang à la 11e minute de cette rencontre disputée sous forme de tournoi à la ronde. – VNA



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