La Journée de la Francophonie 2026 renforce les liens culturels à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville, 12 avril (VNA) – « Le français n’est pas seulement une langue, mais aussi un lien entre les cultures, les générations et les nations », a déclaré Étienne Ranaivoson, consul général de France à Hô Chi Minh-Ville.



Il s’exprimait à l’occasion de la Journée de la Francophonie 2026, célébrée le 11 avril dans la métropole du Sud et organisée conjointement par l’Ambassade de France au Vietnam, le Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville et l’Institut français au Vietnam.



Il a souligné que cet événement constitue un espace de rencontre entre idées, parcours et horizons, se voulant à la fois une plateforme de dialogue, de diversité et de solidarité, capable de rapprocher et d’enrichir les individus. Selon le consul général, la France demeure particulièrement active au Vietnam dans le domaine de l’éducation, cherchant à renforcer son attractivité dans un contexte politique favorable, marqué par l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en octobre 2024. Ce cadre, ainsi que son plan d’action, a permis d’approfondir la coopération dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, la francophonie et la mobilité étudiante.



La Journée de la Francophonie 2026 à Hô Chi Minh-Ville proposait un programme riche et diversifié, comprenant un concours d’éloquence en français, une table ronde d’anciens étudiants autour du thème « Grandir avec la France », ainsi qu’un séminaire consacré aux perspectives de carrière, avec la participation d’experts du tourisme, de l’interprétation, de la traduction et d’entreprises francophones. Des informations sur les programmes d’études en France ont également été présentées.



L’événement a aussi été marqué par des performances artistiques, un tournoi d’échecs, l’exposition photographique « Pot-au-Pho » et la projection de courts métrages d’animation pour enfants, issus du Festival international du film d'animation d'Annecy 2024.



Des ateliers et activités créatives ont été proposés aux plus jeunes, notamment autour des échecs, de la robotique et de la réalité virtuelle, ainsi que des initiatives de sensibilisation au développement durable et un espace dédié à la gastronomie francophone.



On estime aujourd’hui à environ 400 millions le nombre de francophones dans le monde. Le français est ainsi devenu la quatrième langue la plus parlée et la deuxième langue étrangère la plus étudiée à l’échelle mondiale.- VNA

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