Culture-Sports

Le Van Cong décroche l’argent aux Championnats d’Asie-Océanie de para-haltérophilie 2026

Le para-haltérophile vietnamien a soulevé 163 kg pour monter sur la deuxième marche du podium continental, confirmant sa constance au plus haut niveau régional.

Le para-haltérophile Le Van Cong. Photo : VNA
Le para-haltérophile Le Van Cong. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Le Van Cong a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 49 kg aux Championnats d’Asie-Océanie de para-haltérophilie 2026, organisés à Bangkok, en Thaïlande, du 7 au 12 avril.

Le para-haltérophile vietnamien a soulevé 163 kg, se classant deuxième de l’épreuve et confirmant une nouvelle fois sa régularité au plus haut niveau régional.

La médaille d’or est revenue à l’Indonésien Abdul Hadi avec 179 kg, tandis que le Kazakh Yerbolat Karibay a décroché le bronze après avoir soulevé 157 kg.

L’édition 2026 des championnats a réuni 249 athlètes venus de 23 pays et territoires, ce qui en fait l’un des plus grands rendez-vous parasportifs de la région cette année. Elle marque également le retour de Bangkok comme ville hôte d’une compétition internationale de para-haltérophilie, cinq ans après la Coupe du monde de 2021.

Né en 1984, Le Van Cong continue d’afficher une forme impressionnante et un esprit de compétition intact. Sa médaille d’argent à Bangkok récompense sa persévérance et lui permet d’engranger de précieux points en vue des prochaines grandes échéances, notamment les Jeux para-asiatiques de 2026 et les Jeux paralympiques de 2028.

Originaire de la province de Ha Tinh, Le Van Cong est l’une des figures majeures du parasport vietnamien. Il est entré dans l’histoire en remportant une médaille d’or aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, offrant au Vietnam son premier titre paralympique.

Il a ensuite enrichi son palmarès avec une médaille d’argent aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 (disputés en 2021) et une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris 2024, confirmant son statut parmi les para-athlètes les plus titrés du pays. -VNA

#haltérophile #Le Van Cong #para-haltérophilie
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