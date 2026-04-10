Horizons de demain : l’art vietnamien célèbre la créativité et l’inclusion

Hanoi (VNA) Le Pan Pacific Hanoi, en partenariat avec l’Université des Beaux-Arts du Vietnam, a organisé mardi 7 avril la cérémonie de remise des prix du concours artistique "Horizons of Tomorrow" (Horizons de demain). Cet événement marque un jalon majeur, clôturant la troisième année du projet "Pan Pacific Hanoi Art Award" (Prix artistique Pan Pacific Hanoi).

Le Pan Pacific Hanoi, en partenariat avec l’Université des Beaux-Arts du Vietnam, a organisé en 2026 la troisième édition du concours artistique "Pan Pacific Hanoi Art Award". Placée sous le thème "Horizons of Tomorrow" (Horizons de demain), la manifestation a mis en lumière les rêves et les espoirs d’une jeunesse créative, tout en valorisant la diversité et la résilience des artistes vietnamiens.

La cérémonie de remise des prix, tenue dans la soirée du 7 avril à l’hôtel Pan Pacific Hanoi, a réuni de jeunes talents venus de tout le pays, des représentants diplomatiques, des médias et la communauté des passionnés d’art, dans une atmosphère vibrante de célébration et de partage.

Un concours en pleine expansion

L'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh (gauche), décerne le premier prix dans la catégorie des artistes en situation de handicap à Hoàng Thi Thuy avec "Chân trời hòa nhập" (The Horizon of Inclusion - L’horizon de l’inclusion).

Après “Sắc Màu Nguồn Cội” (Inspiring Tradition - Une tradition inspirante) en 2024 et “Thế Giới Quanh Tôi (What A Wonderful World - Quel monde merveilleux !) en 2025, cette nouvelle édition a franchi une étape importante avec l’introduction d’une catégorie spéciale dédiée aux artistes en situation de handicap dans le domaine de l’artisanat. Plus de 200 candidatures ont été reçues, témoignant de l’enthousiasme croissant autour de ce projet artistique.

Wee Wei Ling, directrice exécutive des partenariats de développement durable, du style de vie et du patrimoine chez Pan Pacific Hotels Group, et membre du jury, a partagé : “À l’aube de notre troisième année, nous avons introduit de nouvelles catégories, comme les œuvres artisanales, afin d’inviter davantage de talents à partager leurs créations avec un public plus large. Cette année, nous avons reçu plus de 200 candidatures, bien plus que lors des deux premières éditions. Avec le thème +Horizons de demain+, je vous invite à prendre le temps de contempler l’avenir à travers les yeux de chaque artiste. En ces temps incertains, votre créativité nous pousse à réfléchir au futur que nous sommes en train de façonner”.

Palmarès 2026

Le premier prix dans la catégorie des jeunes artistes âgés de 18 à 30 ans a été attribué à Trinh Phan Anh pour son œuvre "Kết nối" (Connection - Connexion).

Dans la catégorie des jeunes artistes âgés de 18 à 30 ans, le premier prix a été attribué à Trinh Phan Anh pour son œuvre “Kết nối” (Connection - Connexion). Ngô Vinh Thuân a remporté le deuxième prix avec “Con Đang Lớn” (Growing Up - Grandir), tandis que Phan Sy Thang s’est distingué avec son diptyque “Giấc mơ tương lai” (Dreams of the Future - Rêves d’avenir). Le jury a également salué le talent prometteur de Nguyên Thuy Tiên pour “Hòa sinh” (Rebirth - Renaissance).

Chez les artistes en situation de handicap, la section peinture a consacré Hoàng Thi Thuy avec “Chân trời hòa nhập” (The Horizon of Inclusion - L’horizon de l’inclusion). Lai Thanh Quang et Nguyên Khánh Nhu ont respectivement obtenu le deuxième avec “Ban mai tươi sáng” (A Radiant Dawn - Une aube radieuse) et le troisième prix avec “Thành phố ánh sáng” (The City of Light - La Cité Lumière), et Ngô Van Tho a été distingué comme talent prometteur avec “Chiếc lá tình thương” (The Leaf of Compassion - La feuille de compassion).

Avec "Con Đang Lớn" (Growing Up - Grandir), Ngô Vinh Thuân (droite) a remporté le deuxième prix dans la catégorie des jeunes artistes âgés de 18 à 30 ans.

Dans la nouvelle catégorie artisanat créatif, Nguyên Thi Diêu Hân a séduit le jury avec son portefeuille brodé “Bầu trời và biển” (The Sky and The Sea - Le ciel et la mer), tandis que Huỳnh Thi Xâm a reçu le Prix Inspiration pour son duo de sacs peints “Nét vẽ từ nghị lực” (Brushstrokes of Resilience - Les traits de la résilience).

Enfin, parmi les artistes de moins de 18 ans, Nguyên Thái An s’est imposé avec “I Cherish” (Je chéris). Trân Ngoc Minh Khuê a décroché le deuxième prix avec “Vòng quay của những giấc mơ” (The Carousel of Dreams - Le carrousel des rêves), et Bùi Chúc Vy a remporté le troisième prix grâce à “Biển hoa” (Sea of Blossoms - La mer des fleurs).

Une cérémonie empreinte d’émotion

La soirée est marquée par la présence de Bùi Thi Hao (Thom), jeune artiste peignant avec la bouche et déjà récompensée en 2025, symbole de résilience et de passion.

La soirée a été marquée par la présence de Bùi Thi Hảo (Thom), jeune artiste peignant avec la bouche et déjà récompensée en 2025, symbole de résilience et de passion.

Un défilé inclusif intitulé I Am Beautiful. You Too! (Je suis belle. Vous aussi !) a également touché le public, réunissant le centre Nghị Lực Sống (Will to Live - Volonté de vivre), Chula Fashion et le groupe musical de malvoyants Play & Learn (Jouer & Apprendre). Mode et musique se sont unies pour défendre les droits humains et célébrer la diversité.

Soutien international

Le succès de cette édition doit aussi au soutien de Singapore Airlines, principal sponsor, qui a offert au grand gagnant une expérience culturelle à Singapour. Les œuvres primées resteront exposées dans le hall principal du Pan Pacific Hanoi jusqu’à la fin du mois de mai 2026. - CVN/VNA