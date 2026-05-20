Économie

Gia Lai mise sur un port de pêche intelligent pour développer la filière du thon

Le projet permettra de concrétiser l’objectif de faire de Tam Quan un port régional spécialisé dans le thon, avec un taux de thon répondant aux normes d’exportation de 30 à 35 % d’ici 2030, puis de 50 à 60 % à l’horizon 2050.

Des thons vendus au port de Tam Quan dans la province de Gia Lai. Photo: VNA
Des thons vendus au port de Tam Quan dans la province de Gia Lai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La province de Gia Lai prévoit d’investir dans la construction du port de pêche intelligent de Tam Quan, associé à une zone de refuge contre les tempêtes pour les bateaux.

Ce projet permettra de concrétiser l’objectif de faire de Tam Quan un port régional spécialisé dans le thon, avec un taux de thon répondant aux normes d’exportation de 30 à 35 % d’ici 2030, puis de 50 à 60 % à l’horizon 2050.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Tuan Thanh, le projet contribuera à l’objectif de la province d’atteindre une croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) d’au moins 10 % sur la période 2026-2030.

Le futur port intégrera des technologies numériques, l’automatisation et l’analyse de données afin de gérer les bateaux, la production, l’hygiène alimentaire, la traçabilité et les services logistiques.

Le projet prévoit également la construction d’un centre de vente aux enchères de thon aux normes internationales, d’un centre logistique frigorifique et d’un centre de réparation navale.

La province encouragera par ailleurs les partenariats public-privé pour développer les réseaux d’approvisionnement en glace et en carburant.

Ces objectifs s’inscrivent dans le plan de développement durable de la pêche de Gia Lai pour la période 2026-2030, avec orientations à l’horizon 2050.

Le budget total du projet est estimé à 4.270 milliards de dôngs, soit plus de 164 millions de dollars.

Le port de Tam Quan mettra en œuvre des solutions numériques globales, notamment des systèmes de traçabilité électronique et des journaux de pêche électroniques. Les données seront partagées avec les garde-frontières, les services de surveillance des ressources halieutiques et les autorités de contrôle afin de garantir la transparence, de respecter les normes internationales et de soutenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne.

Pour mener à bien ce projet, la province a demandé à plusieurs services d’étudier les modèles de ports de pêche intelligents au Japon, en Espagne et en Norvège afin d’adapter ces expériences à la réalité du port de Tam Quan.

Gia Lai compte actuellement trois ports de pêche : Quy Nhon, De Gi et Tam Quan, avec une capacité de déchargement de 100.000 tonnes par an, ainsi que trois zones de refuge pouvant accueillir au total 3.800 bateaux.

Cependant, plusieurs infrastructures portuaires sont dégradées, le taux de mécanisation reste faible et de nombreuses opérations reposent encore sur la main-d’œuvre manuelle, ce qui complique la transparence des données. Par ailleurs, les zones de refuge et les voies d’accès souffrent d’un important ensablement, limitant leur capacité d’accueil. -VNA

#filière thon #Gia Lai Gia Lai
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