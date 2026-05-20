Santé

Le dirigeant To Lam appelle à une transformation historique de la médecine traditionnelle

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam,a souligné l'importance de promouvoir la science, la technologie, la transformation numérique et la protection de la propriété intellectuelle pour normaliser et numériser la médecine traditionnelle vietnamienne. 

Séance de travail entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le comité du Parti du ministère de la Santé. Photo: VNA
Séance de travail entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le comité du Parti du ministère de la Santé. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Pour impulser un tournant historique à la médecine traditionnelle vietnamienne, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à adopter une nouvelle vision et une nouvelle approche lors d'une séance de travail le 20 mai à Hanoï avec le Comité du Parti du ministère de la Santé.​

Selon lui, il ne s’agit pas de revenir à des méthodes archaïques, mais de valoriser l’héritage traditionnel sur la base des sciences et technologies modernes, afin de faire de la médecine traditionnelle une partie de la médecine nationale et un levier de développement du pays dans la nouvelle ère.

To Lam a déclaré que le secteur bénéficie d'opportunités majeures, le Vietnam entrant dans une nouvelle phase de développement exigeant des améliorations en matière de qualité de la population, de ressources humaines et d'industrie biotechnologique.

Soulignant les orientations stratégiques du secteur, le haut dirigeant a demandé que la médecine traditionnelle soit intégrée à la stratégie globale de développement du pays dans la nouvelle ère. Il a plaidé pour la mise en place d'un écosystème national de médecine traditionnelle, lié au développement de l'économie de la santé et du soft power de la nation.

Il est nécessaire d’étudier et de développer plusieurs modèles pilotes, tels que des centres de soins de santé, des espaces de nutrition et de bien-être, des villages de plantes médicinales ou encore des zones de culture de plantes médicinales associées à la réduction durable de la pauvreté et au tourisme écologique.

Il a insisté sur la nécessité de passer d'une approche centrée sur le traitement à une approche globale des soins de santé, en promouvant le rôle de la médecine traditionnelle dans la prévention des maladies, la réadaptation, les soins aux personnes âgées, le traitement des maladies chroniques et la santé mentale.

​Il a affirmé que la médecine traditionnelle devait être rapprochée des communautés et a appelé à la normalisation des modèles de soins non médicamenteux tels que l'acupuncture, le massage et l'acupression au niveau communal et local.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s'exprime lors d'une séance de travail avec le comité du Parti du ministère de la Santé. Photo: VNA

​Il a estimé que l’intégration des techniques et remèdes traditionnels reconnus dans le système national de prise en charge par l’assurance maladie encouragerait la population à recourir davantage aux services de médecine traditionnelle au sein des établissements de santé de proximité.

Il a souligné l'importance de promouvoir la science, la technologie, la transformation numérique et la protection de la propriété intellectuelle pour normaliser et numériser la médecine traditionnelle vietnamienne. Il a plaidé pour la numérisation urgente des remèdes traditionnels et des précieux savoirs autochtones des groupes ethniques, ainsi que pour la création d'une base de données nationale sur la médecine traditionnelle.

​Le dirigeant a également demandé le développement de programmes de recherche nationaux clés sur les plantes médicinales et les remèdes traditionnels, tout en assurant la liaison entre la recherche, la commercialisation et les marchés grâce à une étroite coordination entre les instituts de recherche, les universités, les hôpitaux, les entreprises et les collectivités locales.

​Il a proposé la création et le renforcement de plusieurs grands centres de médecine traditionnelle aux niveaux national et régional, qui serviraient non seulement au traitement, mais aussi à la recherche, à la formation, à la préservation, au transfert de technologies et au développement de produits. Il a souligné que le secteur des plantes médicinales devait devenir un secteur économique à part entière.

​Le dirigeant To Lam a insisté sur la nécessité d’associer médecine traditionnelle et médecine moderne sur la base de preuves scientifiques, affirmant que les deux systèmes devaient être complémentaires plutôt qu’opposés.

​Il a demandé au Comité du Parti du ministère de la Santé de se coordonner avec les ministères et secteurs concernés afin d’améliorer les institutions et d’élaborer et de soumettre rapidement une stratégie pour le développement de la médecine traditionnelle vietnamienne jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045. -VNA

#To Lam #ministère de la Santé #médecine traditionnelle vietnamienne
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