Protection consulaire pour une Vietnamienne liée à une flottille en route vers Gaza

Tel Aviv (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Israël a indiqué le 20 mai avoir engagé des mesures de protection consulaire en faveur de Tiêu Nguyên Bao Ngoc, ressortissante vietnamienne participant à une flottille de l’organisation Global Sumud Flotilla en direction de la bande de Gaza et interpellée par les forces de sécurité israéliennes.

Dès réception des informations relatives à cette affaire, le Département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères a coordonné ses actions avec les représentations diplomatiques vietnamiennes en Israël, en Égypte et en Turquie ainsi qu’avec les autorités compétentes vietnamiennes, afin de vérifier les circonstances de l’incident.

Parallèlement, les autorités vietnamiennes ont activement pris contact et échangé avec la famille de la citoyenne vietnamienne Tiêu Nguyên Bao Ngoc afin d’obtenir des informations complémentaires et de faciliter les démarches de vérification et de protection consulaire.

L’ambassade du Vietnam en Israël a également contacté le ministère israélien des Affaires étrangères pour demander des clarifications concernant cette affaire, tout en appelant les autorités israéliennes à garantir un traitement humanitaire et à respecter pleinement les dispositions et conventions internationales relatives à la protection consulaire et aux droits humains.

Selon un représentant de l’ambassade, la mission diplomatique poursuit une coordination étroite avec les autorités locales compétentes et suit attentivement l’évolution de la situation afin de mettre en œuvre les mesures de soutien nécessaires à l’égard du ressortissant vietnamien.

Dans un contexte de situation sécuritaire toujours complexe au Moyen-Orient, l’ambassade du Vietnam en Israël recommande aux citoyens vietnamiens de respecter strictement les réglementations des pays de la région, de suivre régulièrement les alertes de sécurité émises par les autorités locales et les représentations vietnamiennes, et de limiter leurs déplacements vers les zones de conflit ou présentant des risques pour la sécurité.

L’ambassade du Vietnam en Israël a enfin indiqué continuer à actualiser les informations et à appliquer les mesures de protection consulaire nécessaires conformément à la législation vietnamienne et aux pratiques internationales. -VNA

​