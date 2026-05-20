Société

Rocade n°5 : un projet de 10 milliards de dollars pour désengorger Hanoï

Le Plan directeur national pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, et le Plan directeur du réseau routier pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, confirment également que le périphérique 5 de Hanoï devrait faire l'objet d'investissements avant 2030.

L'avenue Thăng Long à Hà Nội. Photo VNA
L'avenue Thăng Long à Hà Nội. Photo VNA

Hanoï, 20 mai (VNA) - La rocade n° 5, destinée à contourner la région de la capitale, a été désignée comme projet prioritaire national. Les autorités prévoient de lancer les travaux entre 2026 et 2030 afin de renforcer les liaisons de transport régionales et de soutenir la croissance économique du nord du Vietnam.

Cette désignation a été confirmée par une étude de préfaisabilité réalisée par le Comité de gestion du projet Thang Long et la société par actions de conseil en ingénierie routière HECO.

Conformément au Programme d'action mettant en œuvre la résolution du 14e Congrès national du Parti, la rocade n° 5 a été classée comme projet d'infrastructure clé pour la période 2026-2030.

Le Plan directeur national pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, ainsi que le Plan directeur du réseau routier pour la même période, identifient également cet itinéraire comme un projet prioritaire devant être investi avant 2030. Les autorités ont indiqué que ce projet vise à répondre à la demande croissante de transport dans l’une des régions économiques connaissant la croissance la plus rapide du pays, tout en améliorant les liaisons et en harmonisant les infrastructures de transport entre Hanoï et les provinces de la zone économique clé du Nord.

Cet axe devrait également accroître la capacité de transport et soutenir le développement socio-économique de l'ensemble de la région.

Selon la proposition des consultants, l'itinéraire débutera au km 0, correspondant au km 367+100 sur la route Hô Chi Minh, dans la commune de Yen Bai à Hanoï, et se terminera au même point, formant ainsi une boucle. Le tracé prévu s'étendra sur environ 340 km et traversera sept localités du nord du Vietnam : Hanoï (51 km), Ninh Binh (36 km), Hung Yen (27 km), Hai Phong (63 km), Bac Ninh (49 km), Thai Nguyen (36 km) et Phu Tho (78 km).

Conformément au plan directeur approuvé, l'autoroute principale comportera six voies, à l'exception du tronçon traversant Thai Nguyen, du km 248+124 jusqu'à l'autoroute CT.07, qui sera à quatre voies. La vitesse de conception sera de 100 à 120 km/h. Les autorités locales devraient également prévoir des voies de desserte parallèles, des espaces verts et des trottoirs le long de l'autoroute.

La largeur minimale de la section transversale, incluant l'autoroute, les voies parallèles et les espaces verts, est estimée à 120 m.

Sur la base du projet proposé, l'investissement total préliminaire est estimé à 265 500 milliards de dongs (plus de 10 milliards de dollars américains), dont environ 81 300 milliards de dongs (plus de 3 milliards de dollars américains) pour le défrichement et le relogement des populations.

Les collectivités locales ont proposé un modèle d'investissement public financé par le budget central afin de faciliter et de rendre réalisable la mise en œuvre rapide du projet.

Selon le rapport, les autorités provinciales sont confrontées à des difficultés d'équilibre budgétaire, car elles continuent d'allouer des ressources à d'importants projets soutenus par l'État central, notamment le défrichement et les travaux d'infrastructure connexes.

Les services relevant du ministère de la Construction ont demandé aux consultants d’examiner et de mettre à jour les prévisions de la demande de transport, les volumes de trafic sur l’axe principal, aux échangeurs et sur les routes parallèles, afin de déterminer le niveau d’investissement le plus approprié. Le ministère a également demandé des études complémentaires portant notamment sur la transition vers les véhicules propres, la résilience climatique, la prévention des inondations, ainsi que la planification des gares de péage et des aires de repos, afin d’affiner le projet d’investissement global de cette infrastructure stratégique.- VNA

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#Rocade n°5 #Hanoi #projet de 10 milliards de dollars
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