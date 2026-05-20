Quang Tri : Rapatriement des restes de 28 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos

Quang Tri (VNA) - Une cérémonie de remise et de réception de 28 restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens, tombés au Laos pendant la guerre, s’est tenue le 20 mai à la paire de postes-frontières internationaux Lao Bao - Dansavan.

Cet événement a été organisé par la province de Quang Tri, en étroite coordination avec les provinces lao de Savannakhet et de Khammouane.

​Ces restes ont été retrouvés et exhumés dans les provinces de Savannakhet et de Khammouane, durant la saison sèche 2025-2026 par les équipes de recherche et de récupération des restes des soldats 584 et 589, rattachées au Commandement militaire de la province de Quang Tri.

​Ce succès opérationnel illustre non seulement l’esprit de responsabilité, les efforts et la persévérance des unités de recherche, mais témoigne également de la coordination étroite entre les autorités, les forces compétentes et les populations des deux pays. Ces efforts s’inscrivent directement dans la "Campagne de 500 jours et nuits" visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs lancée par le gouvernement vietnamien.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de respect et de recueillement. Les délégués ont déposé des fleurs et offert de l’encens, exprimant leur gratitude envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’accomplissement de la mission internationale et pour la cause révolutionnaire commune du Vietnam et du Laos.

Le Van Bao, vice-président du Comité populaire provincial et chef du comité spécial de la province de Quang Tri, a exprimé sa profonde gratitude pour l’immense sacrifice des soldats volontaires et des experts vietnamiens durant les années de combat sur le sol lao. Ces sacrifices ont contribué à renforcer la tradition de solidarité spéciale et de fidélité exemplaire entre les peuples vietnamien et lao.​

Il a également tenu à remercier les autorités, les forces compétentes et le peuple lao, particulièrement ceux des provinces de Khammouane et Savannakhet, pour leur aide tout au long des missions de recherche.

À l’issue de la cérémonie, les comités spéciaux des trois provinces ont procédé à la signature du procès-verbal de remise des restes. Les 28 dépouilles ont été transférées immédiatement au cimetière national des martyrs de la Route 9 pour des prélèvements biologiques destinés à leur identification.

La cérémonie d'hommage et l'inhumation de ces soldats et experts vietnamiens se dérouleront solennellement dans la matinée du 23 mai au sein de ce même cimetière. -VNA

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