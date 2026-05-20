Société

D’anciens fonctionnaires du ministère de la Santé jugés en appel pour corruption

Nguyên Thanh Phong a été condamné en première instance à 20 ans de prison, et Trân Viêt Nga, à 15 ans de prison, pour « corruption passive» en vertu de l’article 354 du Code pénal, Nguyên Hung Long, directeur adjoint de la VFA, à 12 ans de prison, et 21 autres personnes à des peines allant de 15 mois de prison avec sursis à 5 ans et 6 mois de prison.

Les accusés devant la Cour d’appel du Tribunal populaire suprême, à Hanoi, le 20 mai. Photo: VNA
Les accusés devant la Cour d’appel du Tribunal populaire suprême, à Hanoi, le 20 mai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La Cour d’appel du Tribunal populaire suprême a commencé mercredi 20 à entendre les appels des jugements rendus à l’encontre de deux anciens directeurs de l’Administration alimentaire du Vietnam (VFA) relevant du ministère de la Santé, Nguyên Thanh Phong et Trân Viêt Nga, ainsi que 32 autres accusés.

Nguyên Thanh Phong a été condamné en première instance à 20 ans de prison, et Trân Viêt Nga, à 15 ans de prison, pour « corruption passive» en vertu de l’article 354 du Code pénal, Nguyên Hung Long, directeur adjoint de la VFA, à 12 ans de prison, et 21 autres personnes à des peines allant de 15 mois de prison avec sursis à 5 ans et 6 mois de prison.

La VFA est un organisme spécialisé relevant du ministère de la Santé, chargé de conseiller et d’assister le ministre en matière de gestion publique et d’application de la loi relatives à la sécurité alimentaire. Entre 2018 et 2025, plusieurs fonctionnaires et spécialistes de cet organisme auraient abusé de la réglementation pour solliciter et accepter des pots-de-vin en échange de l’évaluation et de la délivrance de divers permis.

Le tribunal de première instance a établi que Nguyên Thanh Phong et Trân Viêt Nga avaient joué un rôle prépondérant en orchestrant et en dirigeant le système de corruption, et en distribuant les pots-de-vin en fonction de leur rang. Le montant total des pots-de-vin perçus s’est élevé à plus de 94 milliards de dôngs, dont 43,9 milliards de dôngs empochés par Nguyên Thanh Phong.

À l'issue du procès de première instance, Nguyên Thanh Phong, Trân Viêt Nga et Nguyên Hung Long ont interjeté appel afin d'obtenir une réduction de leur peine. Par ailleurs, 31 autres accusés ont également fait appel, demandant une réduction de leur peine ou un sursis.

Le procès devrait durer trois jours, du 20 au 22 mai. – VNA

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#Administration alimentaire du Vietnam (VFA) #procès en appel pour corruption
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