Hanoï dévoile son mégaprojet de boulevard du fleuve Rouge



Hanoï, 20 mai (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Hanoï a publié, le 19 mai, un communiqué présentant les principaux éléments du projet de boulevard panoramique du fleuve Rouge, considéré comme une orientation stratégique de long terme pour le développement de la capitale.



Le projet est mis en œuvre conformément aux directives et Résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et des autorités municipales. La Résolution n°258/NQ-QH15 de l’Assemblée nationale, adoptée le 11 décembre 2025, autorise notamment l’application de mécanismes et politiques spécifiques à sa réalisation. Le 11 mai 2026, le Conseil populaire municipal a également approuvé le principe d’investissement du projet.



Inscrit dans le plan directeur de la capitale, conçu dans une vision à cent ans, le boulevard du fleuve Rouge figure parmi les neuf corridors stratégiques de développement de Hanoï. Il doit devenir à la fois un axe vert structurant et un pôle de développement économique, commercial, culturel, créatif et urbain le long du fleuve.



S’étendant sur environ 11.418 hectares, le projet comprend cinq grands groupes d’investissements et 18 sous-projets, dont deux boulevards panoramiques totalisant plus de 80 km, de vastes parcs aménagés dans les zones alluviales, des ouvrages de digues et de régulation du fleuve, des zones de relogement et de réaménagement urbain ainsi que des projets indépendants de libération des terrains.



Le chantier concernera 16 quartiers et communes, dont Hong Ha, Thuong Cat, Linh Nam, Thanh Tri, Dong Anh, Long Bien et Bat Trang. Sa mise en œuvre est prévue entre 2026 et 2038. La période 2026-2030 donnera la priorité aux infrastructures essentielles, aux ouvrages hydrauliques, aux grands parcs urbains ainsi qu’au relogement des habitants et au déblaiement des terrains.



Selon le Comité populaire municipal, l’investissement préliminaire total est estimé à environ 736.960 milliards de dôngs (27,95 milliards de dollars). Le fonds foncier mobilisé représente quelque 2.655,8 hectares, répartis dans les zones de développement urbain incluses dans le périmètre du projet et dans d’autres réserves foncières de la ville. Les autorités ont assuré que la gestion et l’exploitation de ces terrains seraient menées dans le respect des principes de transparence, d’efficacité et de prévention des pertes de biens publics.



Concernant le relogement, la zone du projet compte actuellement environ 70.474 ménages, soit 247.431 habitants. La ville a réaffirmé son engagement à garantir les droits et intérêts légitimes des populations concernées, tout en donnant la priorité à la construction des zones de relogement avant le déploiement des autres composantes du projet.



Des zones de relogement seront aménagées à Long Bien, Linh Nam et Bat Trang. Le nombre total de logements prévus, comprenant maisons individuelles et immeubles résidentiels, devrait atteindre entre 79.000 et 85.000 unités, répondant ainsi aux besoins des habitants déplacés.



Le boulevard panoramique du fleuve Rouge est considéré comme un projet stratégique pour l’aménagement urbain, le paysage et l’environnement écologique de Hanoï. Il devrait contribuer à façonner un nouvel axe paysager central et à concrétiser progressivement la vision d’un développement urbain moderne, vert et durable le long du fleuve Rouge. - VNA

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