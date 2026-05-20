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Les six étudiants vietnamiens médaillés aux Olympiades d'informatique Asie-Pacifique

Lors de l'Olympiade d'informatique Asie-Pacifique 2026 (APIO 2026), les six participants du Vietnam ont tous remporté une médaille. 

Des élèves vietnamiens participant à l'Olympiade d'informatique Asie-Pacifique 2026 (en chemises rouges), encadrés par leurs professeurs. Photo : Ministère de l'Éducation et de la Formation.
Des élèves vietnamiens participant à l'Olympiade d'informatique Asie-Pacifique 2026 (en chemises rouges), encadrés par leurs professeurs. Photo : Ministère de l'Éducation et de la Formation.

Hanoï (VNA) – L'équipe nationale du Vietnam a réalisé une performance exceptionnelle lors de l'Olympiade d'informatique Asie-Pacifique 2026 (APIO 2026) : ses six participants ont tous remporté une médaille, a annoncé le 20 mai le ministère de l'Éducation et de la Formation.

Les résultats officiels indiquent que l'équipe vietnamienne a décroché deux médailles d'or et quatre médailles d'argent lors de cette compétition, organisée en ligne par Taïwan (Chine), permettant au pays de se classer deuxième place du classement général tout en conservant sa position de leader en Asie du Sud-Est.Les deux médaillés d'or sont Nguyen Huu Tuan et Nguyen Bui Duc Dung, élèves de terminale du Lycée d'excellence en sciences naturelles rattaché à l'Université des sciences de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï.

Les quatre médailles d'argent ont été remportées par Nguyen Khanh Phuc, élève de seconde du Lycée d'excellence Luong Van Tuy, dans la province de Ninh Binh ; Thai Van Gia Kien, élève de terminale au Lycée pour élèves surdoués de Ha Tinh (province de Ha Tinh) ; Dang Huy Hau, élève de première au lycée pour élèves surdoués de Thang Long (province de Lam Dong) et Le Pham Duy Khoa, également élève de première dans le même Lycée que les deux médaillés d'or, ont remporté une médaille.


Cette vingtième édition de la compétition, organisée les 9 et 10 mai 2026, a rassemblé 37 délégations nationales et territoriales, avec 1.043 candidats inscrits, dont 187 ont été retenus pour concourir officiellement à l’attribution des distinctions. Les résultats globaux font état de 16 médailles d'or, 47 médailles d'argent et 93 médailles de bronze décernées à l'issue de la session.


La délégation vietnamienne comptait 15 participants ayant passé les épreuves en ligne depuis les locaux de l'Université de technologie de l'Université nationale de Hanoï.


Selon les règlements de l'APIO, le Vietnam a désigné ses six candidats ayant obtenu les scores les plus élevés pour figurer dans le classement officiel. Grâce à ces six médailles, l'équipe olympique vietnamienne se hisse au deuxième rang du classement général, à égalité avec le Japon, juste derrière la Russie qui occupe la première place.

Ce succès éclatant permet au Vietnam de maintenir fermement sa position dominante dans la zone régionale.À l'issue des résultats de l'APIO, quatre élèves seront sélectionnés pour représenter le Vietnam aux Olympiades internationales d'informatique (IOI) de 2026.L'examen de cette année a été jugé particulièrement difficile et novateur, les deux tiers des problèmes présentant des formats inédits exigeant des approches flexibles et créatives. Parmi les élèves les plus brillants, on peut citer Nguyen Huu Tuan, médaillé d'or et sixième au classement général, et Nguyen Bui Duc Dung, également médaillé d'or et onzième au classement général.

La réussite remarquable de la sélection nationale lors de l'édition APIO 2026 confirme la haute qualité de l'enseignement général au Vietnam, ainsi que la pertinence des orientations stratégiques adoptées par le ministère de l'Éducation et de la Formation dans les processus de détection et de formation des talents.


Les résultats accumulés au fil des années prouvent que les étudiants vietnamiens possèdent des aptitudes naturelles et des capacités de raisonnement en informatique figurant au top de la région. -VNA

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