La vice-PM appelle à promouvoir les dons d'organes pour sauver davantage de vies

Hanoi (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a appelé le 20 mai à une plus large participation du public au don d’organes et de tissus, le qualifiant d’acte humanitaire noble capable de prolonger et de sauver d’innombrables vies.



S’exprimant lors du programme « Journée du don d’organes et de tissus, 20 mai – Donner, c’est pour toujours », organisé par le ministère de la Santé à l’Université de médecine de Hanoi, la dirigeante a partagé l’histoire poignante d’une jeune Britannique de 19 ans victime d’un accident mortel lors d’un voyage dans la province de Tuyên Quang.



Les médecins vietnamiens ont fait tout leur possible, mais le miracle ne s’est pas produit. Malgré leur immense chagrin, sa famille a pris la décision, empreinte de compassion, de faire don de ses organes afin de sauver des patients vietnamiens atteints de maladies graves.



Grâce à cette décision, quatre patients ont bénéficié d’une seconde chance et deux autres ont recouvré la vue, a poursuivi la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, ajoutant que si la jeune femme étrangère nous a quittés, son cœur généreux demeure à jamais présent dans le cœur du peuple vietnamien.



Lors de l’événement, une cérémonie commémorative solennelle a été organisée en hommage aux donneurs de tissus et d’organes dont les contributions ont permis de sauver des vies.



La dirigeante a déclaré que les donneurs d’organes et de tissus ont écrit de magnifiques histoires d’humanité, de compassion et de solidarité. Elle a souligné que le don d’organes n’est pas un simple acte médical, mais l’expression la plus noble des valeurs humanitaires et de la philosophie selon laquelle « donner, c’est donner pour toujours ».



Au cours des trente dernières années, le secteur de la santé vietnamien a réalisé des progrès remarquables dans la maîtrise des techniques de transplantation avancées, notamment les transplantations cardiaques, hépatiques, pulmonaires et pancréatiques.



Près de 11.000 transplantations d’organes ont été réalisées avec succès à travers le pays, sauvant ainsi des milliers de patients qui n’avaient autrefois que peu d’espoir de survie.



Dans le même temps, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a reconnu que la demande de greffes d’organes demeure extrêmement élevée. Des milliers de patients sont toujours en attente d’une transplantation, notamment des enfants qui aspirent à un cœur sain et des parents qui espèrent passer plus de temps avec leurs proches.



Elle a exhorté le ministère de la Santé à poursuivre l’amélioration des cadres juridiques et des systèmes de coordination des transplantations, tout en s’appuyant sur la science, la technologie et la transformation numérique pour accroître l’efficacité du processus. Elle a également souligné le rôle crucial des médias pour faire évoluer les mentalités et encourager le don d’organes au sein de la société.



La dirigeante a annoncé qu’elle s’inscrirait elle-même comme donneuse d’organes à l’occasion de cet événement, et a appelé les responsables politiques, les organisations de jeunesse, les entreprises et les citoyens de tout le pays à contribuer à la diffusion de ce mouvement avec compassion et sens des responsabilités civiques.



La ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a souligné que le Vietnam a progressivement maîtrisé certaines des techniques de transplantation les plus complexes au monde depuis sa première greffe de rein réussie en 1992. En 2025, le Vietnam avait réalisé 10.878 transplantations d’organes, et 34 hôpitaux agréés étaient désormais en mesure de pratiquer ces interventions.



Selon le ministère de la Santé, plus de 177.400 personnes au Vietnam sont inscrites comme donneurs d’organes et de tissus après leur décès. Les autorités espèrent que la Journée mondiale du don d’organes, célébrée chaque année le 20 mai, contribuera à sensibiliser le public, à honorer les donneurs et à encourager davantage de personnes à participer à l’un des actes humanitaires les plus importants de la société.



La ministre Dào Hông Lan a affirmé que le secteur de la santé s’engage à améliorer encore les cadres institutionnels et politiques, notamment en soumettant à l’Assemblée nationale, lors de sa prochaine session, la loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation de tissus et d’organes humains ainsi qu’au don et à la récupération des corps après décès.



Le ministère s’est également engagé à veiller à ce que chaque organe et tissu donné soit utilisé de la manière la plus respectueuse, transparente et efficace possible, afin qu’aucun acte de générosité ne soit vain et qu’aucun espoir de vie ne soit perdu.



Il s’est également engagé à veiller à ce que chaque tissu et organe donné soit utilisé de la manière la plus respectueuse, transparente et efficace possible afin qu’aucun acte de générosité ne soit gaspillé et qu’aucun espoir de vie ne soit laissé pour compte. – VNA

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