Économie

Les entreprises belges et européennes misent sur le Vietnam

Des entreprises belges et européennes s’intéressent de plus en plus aux opportunités commerciales et d’investissement au Vietnam. 

Tran Ngoc Quan, conseiller commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l'UE. Photo: VNA
Tran Ngoc Quan, conseiller commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l'UE. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – Des représentants d’entreprises belges et européennes ont manifesté un intérêt croissant pour le développement de leurs coopérations commerciales et d’investissement avec le Vietnam lors d’un séminaire organisé à Bruxelles le 19 mai.

Ce séminaire de promotion du commerce et des investissements au Vietnam, organisé par le Bureau commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l’Union européenne (UE), en coordination avec l’Association Belgique-Vietnam (ABV) et l’Association des entreprises vietnamiennes en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas (VBAB), a réuni des entreprises vietnamiennes, belges et européennes désireuses d’approfondir leur connaissance du climat des affaires, des opportunités d’investissement et des orientations de développement économique du Vietnam.

Tran Ngoc Quan, conseiller commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l'UE, a déclaré que la communauté d'affaires vietnamienne du Benelux, bien que présente à l'étranger depuis de nombreuses années, restait très demandeur d'informations actualisées sur le climat d'investissement, les stratégies de développement et les orientations politiques du Vietnam.

Selon lui, un renforcement des liens entre les associations d'entreprises vietnamiennes de l'étranger et les agences de promotion du commerce contribuerait à créer un pont efficace rapprochant les entreprises belges et européennes du marché vietnamien.

Il a précisé que le Bureau commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE continuerait de collaborer avec l’ABV et les associations d’entreprises vietnamiennes du Benelux afin d’organiser des actions de promotion d’envergure, destinées à encourager davantage d’entreprises belges à explorer les opportunités de coopération et d’investissement au Vietnam. Il a également indiqué que le bureau se concentre actuellement sur trois initiatives majeures.

La première est le programme « Approvisionnement international au Vietnam », prévu en septembre et organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ce programme a pour objectif de connecter les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'inviter les entreprises belges et européennes au Vietnam afin d'y nouer des partenariats commerciaux.

La deuxième initiative consiste à organiser des délégations d'entreprises vietnamiennes de l'étranger, originaires des régions flamande et wallonne, pour participer à des événements sur l'économie verte qui se tiendront au Vietnam plus tard cette année.

Le Vietnam participera également pour la première fois à la Semaine européenne de l’hydrogène à Bruxelles en octobre prochain, marquant ainsi une nouvelle étape dans la coopération avec l’UE en matière d’énergies propres et de transition écologique.

Tran Ngoc Quan a déclaré que ces activités s'inscrivent dans le cadre du programme « Vietnamese Roadshow », lancé par le Bureau commercial du Vietnam en Belgique et l'UE afin de promouvoir l'image d'un Vietnam dynamique, innovant et intégré à l'échelle mondiale.

Évaluant les perspectives des relations économiques Vietnam-UE, ila indiqué que les relations bilatérales bénéficient d'importantes opportunités de croissance, l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (ALE UE-Vietnam) entrant dans sa septième année de mise en œuvre. La plupart des lignes tarifaires ayant déjà été ramenées à zéro, il crée des conditions favorables aux entreprises des deux parties.

Il s’est dit confiant quant à la poursuite de la croissance des échanges commerciaux et des investissements entre le Vietnam, la Belgique et le marché européen élargi, notamment dans les domaines de l’économie verte, de la transition énergétique, des hautes technologies et de la transformation numérique. Il a également qualifié la période actuelle « d’opportunité en or » pour les entreprises vietnamiennes de tirer pleinement parti de l’EVFTA, avant la conclusion de nouveaux accords commerciaux européens susceptibles d’intensifier la concurrence.

Parallèlement, il a souligné que les entreprises vietnamiennes doivent s'adapter de manière proactive aux exigences de plus en plus strictes de l'UE en matière de qualité des produits, de normes environnementales et de développement durable.

Il a averti que la mise en œuvre par l'UE du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) témoigne d'un changement de paradigme, passant de politiques incitatives à des outils financiers ayant un impact direct sur la compétitivité des entreprises.

De son côté, Niels Veruveen, représentant de la société Multipower, a estimé que le Vietnam devient un marché prometteur pour la coopération en matière de production et de chaînes d’approvisionnement. Il a observé que, si de nombreuses entreprises européennes privilégiaient auparavant les fournisseurs chinois, le Vietnam et l’Asie du Sud-Est apparaissent désormais comme des alternatives stratégiques dans un contexte de reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les participants au séminaire ont affirmé que le Vietnam est bien placé pour renforcer ses liens économiques avec la Belgique et l'UE grâce à l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), son orientation vers le développement durable et son intégration internationale croissante. -VNA

#entreprises belges et européennes #investissement #Vietnam
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