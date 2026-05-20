Dà Nang gagne 212 places au classement mondial des écosystèmes de start-up

Dà Nang (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) a réalisé une progression fulgurante dans le classement mondial des écosystèmes de startups 2026, gagnant 212 places et passant du 766e au 554e rang, a fait savoir Lê Thi Thuc, directrice adjointe du Département municipal des sciences et des technologies.



Ces résultats ont été dévoilés lors du séminaire en ligne mondial de StartupBlink, qui a annoncé le classement 2026 le 19 mai. StartupBlink est une organisation internationale basée à Singapour, spécialisée dans la recherche et la cartographie des écosystèmes de startups.



Cette progression remarquable témoigne du dynamisme croissant de l’écosystème d’innovation et de startups de Dà Nang, dans un contexte de concurrence mondiale accrue pour attirer les technologies, l’innovation et les talents.



Ce meilleur classement témoigne à la fois du nombre et de la qualité croissants des startups locales et du dynamisme, de l’ouverture et de l’ouverture internationale de l’environnement des affaires de la ville.



Vo Duc Anh, directeur adjoint du Centre de soutien aux start-up et à l’innovation de Dà Nang , a attribué cette réussite à des années d’efforts coordonnés et soutenus au sein de l’écosystème des startups de la ville.



Il a souligné le rôle actif des autorités locales dans la mise en place de politiques de soutien adaptées, ainsi que les contributions des universités, des instituts de recherche, des entreprises technologiques, de la communauté des startups, des fonds d’investissement, des organismes de soutien, des mentors et des partenaires nationaux et internationaux.



Dà Nang a également accéléré ses investissements dans les infrastructures dédiées à l’innovation, à la transformation numérique et aux industries de haute technologie, tout en promouvant des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la blockchain et la biotechnologie.



Ces dernières années, la ville a développé son écosystème de startups grâce à des événements réguliers de promotion des investissements, des programmes d’innovation et des activités de coopération internationale.



Dà Nang a notamment été sélectionnée par StartupBlink comme l’un des écosystèmes de start-up phares pour présenter son événement de lancement mondial, offrant ainsi à la ville l’opportunité de démontrer son potentiel d’innovation et son ambition à long terme de devenir un pôle d’innovation régional.



Le rapport Global Startup Ecosystem Index 2026 a évalué plus de 1 500 villes et 120 pays dans le monde. – VNA

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