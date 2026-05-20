Économie

Le Vietnam dresse la cartographie de son industrie de soutien

Cette initiative est considérée comme une étape importante dans le développement d'un écosystème industriel de soutien concentré au Vietnam, axé sur la construction d'un réseau industriel intégré, moderne et respectueux de l'environnement, capable de répondre aux normes internationales.

Production chez Cap Global Co. Ltd., dans le parc industriel de Lương Sơn, province de Phú Thọ. La « Carte des infrastructures industrielles de soutien VASI 2026 » devait devenir une plateforme spécialisée d’investissement et de connexion de données pour le secteur industriel de soutien du Vietnam. Photo : VNA
Production chez Cap Global Co. Ltd., dans le parc industriel de Lương Sơn, province de Phú Thọ. La « Carte des infrastructures industrielles de soutien VASI 2026 » devait devenir une plateforme spécialisée d’investissement et de connexion de données pour le secteur industriel de soutien du Vietnam. Photo : VNA


Hanoï, 20 mai (VNA) – L'Association vietnamienne des industries de soutien (VASI) a récemment lancé la « Cartographie des infrastructures industrielles de soutien VASI 2026 ».

Cette plateforme vise à renforcer les liens au sein des chaînes d'approvisionnement nationales, à accroître les taux de localisation et à améliorer la compétitivité des fabricants vietnamiens dans les réseaux de production mondiaux.

Organisée en coopération avec DTJ Industrial, cette initiative est considérée comme une étape importante dans le développement d'un écosystème industriel de soutien performant au Vietnam, axé sur la construction d'un réseau industriel intégré, moderne et respectueux de l'environnement, capable de répondre aux normes internationales.

La cartographie est conçue pour aider les entreprises à accéder non seulement aux terrains industriels et aux infrastructures de production, mais aussi à se connecter aux chaînes d'approvisionnement, aux fournisseurs de technologies, aux services logistiques et aux ressources d'investissement stratégiques.

La vice-présidente et secrétaire générale de VASI, Truong Thi Chi Binh, a déclaré que l'association poursuivait depuis plus de 20 ans l'idée de créer des pôles industriels de soutien et une cartographie des infrastructures industrielles. L'objectif est de regrouper les fabricants de composants et de pièces détachées au sein de centres industriels denses afin de créer des chaînes d'approvisionnement et des écosystèmes de production intégrés.

Elle a ajouté que le secteur des industries de soutien vietnamiennes avait réalisé des progrès considérables au cours des deux dernières décennies, certaines entreprises atteignant des chiffres d'affaires annuels de plusieurs billions de dongs et s'implantant progressivement sur les marchés internationaux.

À long terme, VASI prévoit la création de parcs industriels spécialisés pour les industries de soutien au Vietnam, où les entreprises de la chaîne d'approvisionnement pourront regrouper leur production et se connecter directement avec leurs clients et partenaires.

Le Minh Son, représentant de DTJ Industrial, a indiqué que la cartographie des infrastructures avait été élaborée face à la demande croissante de pôles industriels et d'écosystèmes d'industries de soutien.

Selon Le Minh Son, les coûts logistiques représentent environ 20 % du PIB vietnamien, ce qui exerce une pression sur les entreprises, particulièrement dans un contexte d'instabilité géopolitique et de perturbations des chaînes d'approvisionnement qui ont contribué à l'augmentation de ces coûts.

De plus, la plupart des entreprises vietnamiennes du secteur des industries de soutien sont des PME qui rencontrent des difficultés d'accès aux terrains industriels et de gestion autonome des exigences environnementales, de prévention des incendies et opérationnelles.

Pour relever ces défis, VASI a proposé le développement de pôles industriels concentrés intégrant des infrastructures, une logistique et des services de soutien partagés, conformément aux normes ESG et aux principes de l'usine intelligente.

Ce modèle devrait permettre aux entreprises de réduire leurs coûts liés aux infrastructures techniques, aux systèmes électriques, à la prévention des incendies, au traitement des eaux usées, à la logistique et aux services de soutien aux usines de 10 à 20 %.

La carte des infrastructures se concentre sur les principales zones industrielles du delta du fleuve Rouge, notamment Hai Phong, Bac Ninh, Thai Nguyen, Hung Yen, Phu Tho et Ninh Binh.

Elle fournit des informations sur les prix de location des terrains industriels, les terrains disponibles, les liaisons de transport et les orientations de développement industriel de chaque localité.

La carte présente également deux projets pilotes de pôles industriels pour les industries de soutien : le pôle industriel de Tan Duc (72 ha) dans la province de Thai Nguyen et celui de Chinh Nghia (75 ha) dans la province de Hung Yen.

Nguyen Quoc Khanh, vice-président de VASI, a déclaré que la carte devrait devenir une plateforme spécialisée d’investissement et de mise en relation des données pour les industries de soutien vietnamiennes.

« Elle contribuera à améliorer les taux de localisation, à renforcer la compétitivité, à dynamiser les exportations et à aider les entreprises vietnamiennes à s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales », a-t-il affirmé.

Pham Van Quan, directeur général adjoint de l’Agence de l’industrie auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que la plupart des entreprises vietnamiennes des industries de soutien n’auraient besoin que de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés d’espace de production, tandis que les parcs industriels existants sont généralement conçus pour des locataires beaucoup plus importants, ce qui rend l’accès difficile pour les petites entreprises.

Cette initiative pourrait marquer le début d’une nouvelle génération de parcs industriels pour les industries de soutien au Vietnam, a-t-il ajouté, précisant que ces pôles industriels fourniraient non seulement des terrains pour la production, mais aussi des écosystèmes intégrés, verts, modernes et compétitifs à l’échelle internationale.

Phung Thi Thu Huong, vice-présidente de l'Association vietnamienne pour la transformation verte, a déclaré que cette initiative s'inscrivait dans les tendances mondiales du développement industriel.

Selon Phung Thi Thu Huong, la nouvelle génération d'investissements étrangers privilégie désormais des facteurs tels que les infrastructures intégrées, les chaînes d'approvisionnement locales, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les énergies vertes et la capacité de se connecter aux réseaux de production mondiaux.

Cela exige du Vietnam qu'il développe rapidement des écosystèmes industriels de soutien hautement spécialisés, capables de répondre aux exigences internationales, a-t-elle ajouté. - VNA

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#Vietnam #cartographie #industrie de soutien
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