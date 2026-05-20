Le Vietnam veut attirer des IDE de meilleure qualité pour une croissance durable

Hanoï (VNA) - Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam continuent d’afficher une croissance positive, mais le moment est désormais venu de privilégier davantage la qualité et l’efficacité réelle des projets plutôt que la seule augmentation des volumes de capitaux.



Qualcomm Technologies a récemment inauguré un nouveau centre de recherche et développement (R&D) à Hanoï, d’abord axé sur l’intelligence artificielle (IA), avant d’étendre ses activités aux technologies automobiles, à l’Internet des objets (IoT) et à d’autres secteurs de pointe. Cette initiative reflète l’ambition du Vietnam d’attirer davantage d’investissements dans les technologies avancées et stratégiques.



Le Vietnam a également accueilli plusieurs grands projets dans les secteurs de haute technologie. Le groupe chinois BYD a décidé d’augmenter son investissement au Vietnam de près de 480 millions de dollars, portant son capital total enregistré à plus de 890 millions de dollars. De son côté, Posco Future (République de Corée) a lancé un projet de production d’anodes en graphite artificiel d’une valeur de 282 millions de dollars dans la province de Thai Nguyen.



Ces projets ont contribué à une forte progression des IDE au cours des quatre premiers mois de 2026. Les IDE enregistrés ont atteint plus de 18,7 milliards de dollars, en hausse de 35,5 % sur un an. Les IDE décaissés ont également progressé pour atteindre 7,4 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé des cinq dernières années.



Selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances, ces résultats confirment l’attractivité du Vietnam dans un contexte d’incertitudes économiques internationales.



Parallèlement à cette dynamique, le Vietnam met de plus en plus l’accent sur la qualité des IDE. Les autorités privilégient désormais les projets à forte valeur ajoutée, technologiquement avancés, favorables au développement des liens avec les entreprises nationales, respectueux de l’environnement et contribuant davantage au budget de l’État.



Lors d’un forum économique, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a affirmé que le Vietnam passait progressivement d’une stratégie d’attraction massive des IDE à une approche plus sélective, axée sur la qualité et le développement durable. Selon lui, le pays ne s’intéresse pas seulement au montant des capitaux investis, mais aussi aux technologies transférées, à la création de valeur ajoutée, à la formation des ressources humaines, à la transition verte et à la transformation numérique.



Selon Pham Thien Minh, responsable financier senior chez Microsoft, les grands groupes considèrent désormais le Vietnam comme un potentiel pôle technologique régional, et non plus simplement comme un marché de consommation. Le Vietnam dispose de nombreux atouts, notamment une stabilité politique, des infrastructures en plein développement et une main-d’œuvre technique de plus en plus qualifiée. Des défis subsistent toutefois, notamment en matière de procédures administratives, de transparence juridique et d’incertitudes économiques mondiales.



Le gouvernement s’efforce actuellement d’améliorer le climat d’investissement, et c’est la bonne voie pour attirer des IDE de meilleure qualité, selon Pham Thien Minh. -VNA