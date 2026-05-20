Vietnam-États-Unis : approfondir davantage la coopération économique, commerciale et d’investissement

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu le 20 mai à Hanoi, l’ambassadeur Rick Switzer, chef adjoint du représentant américain au Commerce (USTR), en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette réception, le chef du gouvernement vietnamien a salué les résultats obtenus ces dernières années dans la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans de nombreux domaines, notamment la diplomatie politique, l’économie et le commerce, la défense et la sécurité, les sciences et technologies, l’innovation ainsi que la coopération sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Il a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leur coordination étroite afin de promouvoir le Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis dans une direction toujours plus approfondie et substantielle, au bénéfice concret des peuples des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité de la région et du monde, conformément aux orientations définies par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm et le président américain Donald Trump.

Le chè du gouvernement vietnamien a également salué les progrès positifs enregistrés dans les négociations relatives à l’accord commercial réciproque, équitable et équilibré entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait de coopérer étroitement avec la partie américaine afin de parvenir rapidement à la conclusion de cet accord, contribuant ainsi à approfondir davantage la coopération économique, commerciale et d’investissement, considérée comme le principal moteur des relations bilatérales.

Il a souligné que le gouvernement du Vietnam demeurait prêt à créer les conditions les plus favorables aux entreprises américaines à élargir leurs investissements et leurs activités au Vietnam de manière efficace et durable, contribuant ainsi aux objectifs de développement du pays.

Il a par ailleurs affirmé que le Vietnam ne menait aucune politique de surcapacité industrielle et que les entreprises vietnamiennes opéraient selon les mécanismes de l’économie de marché. Il a estimé que les économies vietnamienne et américaine étaient complémentaires et non concurrentes de manière directe.

Il a rappelé que la législation vietnamienne interdisait strictement toute forme de travail forcé et que le Vietnam participait activement à la mise en œuvre des engagements internationaux pertinents, notamment les conventions de l’Organisation internationale du travail et les accords de libre-échange.

Il a également insisté sur la détermination du Vietnam à lutter contre les violations des droits de propriété intellectuelle, qualifiant cette question de priorité nationale dans le cadre du renouvellement du modèle de développement et de la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées en matière de sciences et technologies, d’innovation et de transformation numérique.

Pour sa part, l’ambassadeur Rick Switzer a salué les résultats positifs des relations bilatérales, notamment dans le domaine économique et commercial. Il a souligné que le Vietnam figurait parmi les partenaires les plus importants des États-Unis et que la coopération économique et commerciale contribuait de manière significative au développement global des relations entre les deux pays.

Mettant en avant l’importance de l’accord commercial réciproque pour les relations économiques bilatérales, le responsable américain a apprécié l’esprit constructif et la coopération active des ministères, secteurs et équipes de négociation du gouvernement vietnamien au cours des discussions récentes.

Il a affirmé que le Bureau du représentant américain au Commerce ainsi que lui-même poursuivraient leur coordination étroite avec les autorités vietnamiennes compétentes afin de parvenir dans les meilleurs délais à un accord, contribuant ainsi au développement futur des relations entre les deux pays. -VNA

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