Politique

Le haut dirigeant To Lam rend hommage aux martyrs à Da Nang

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d'une délégation de haut rang, a déposé des fleurs et de l'encens au Mémorial de la ville de Da Nang le 25 avril, en hommage aux combattants tombés au combat.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d'une délégation de haut rang, a déposé des fleurs et de l'encens au Mémorial de la ville de Da Nang le 25 avril. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d'une délégation de haut rang, a déposé des fleurs et de l'encens au Mémorial de la ville de Da Nang le 25 avril. Photo : VNA


Da Nang, 25 avril (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d'une délégation de haut rang, a déposé des fleurs et de l'encens au Mémorial de la ville de Da Nang le 25 avril, en hommage aux combattants tombés au combat, à l'occasion du 51e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 – 2026).


Étaient également présents à la cérémonie des membres du Bureau politique, du Secrétariat et du Comité central du Parti, des dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des responsables des Comités centraux, des ministères et des secteurs, de la ville de Da Nang et de la 5e Région militaire.

Dans une atmosphère solennelle et empreinte de recueillement, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et les délégués ont observé une minute de silence, inclinant respectueusement la tête pour exprimer leur profonde gratitude et leur souvenir impérissable des contributions immenses des martyrs, compatriotes et camarades héroïques qui, avec un patriotisme fervent et une unité inébranlable, ont combattu avec bravoure et se sont sacrifiés pour la cause de la libération nationale, construisant et protégeant la patrie vietnamienne socialiste. Des millions de fils et de filles exceptionnels de la nation ont consacré leur jeunesse, combattu avec courage et se sont sacrifiés sur les champs de bataille à travers le pays pour protéger l'indépendance, la liberté et l'intégrité territoriale de la patrie.

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Le haut dirigeant et la délégation ont rendu visite à Huynh Thi Me, une mère héroïque vietnamienne née en 1924, dont le mari et un fils sont morts en martyrs, dans le quartier de Hoa Cuong, à Da Nang. Photo : VNA


Après cela, le haut dirigeant et la délégation ont rendu visite à Huynh Thi Me, une mère héroïque vietnamienne née en 1924, dont le mari et un fils sont morts en martyrs, dans le quartier de Hoa Cuong, à Da Nang, et lui ont offert des cadeaux. - VNA

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