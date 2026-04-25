Politique

Le haut dirigeant Tô Lâm appelle la Région militaire 5 à consolider la défense nationale globale

Le Le haut dirigeant Tô Lâm a appelé les forces armées de la Région militaire5 à renforcer leur rôle de pilier dans l’édification de la défense nationale globale et à consolider le « dispositif de défense populaire », lors de la cérémonie de remise du titre de Héros des Forces armées populaires.

Le Secrétaire général du Parti et Président de la République, secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, assiste à la cérémonie de remise du titre de « Héros des Forces armées populaires » à la Région militaire 5. Photo : VNA.
Le Secrétaire général du Parti et Président de la République, secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, assiste à la cérémonie de remise du titre de « Héros des Forces armées populaires » à la Région militaire 5. Photo : VNA.

Da Nang (VNA) – Le secrétaire général du Parti, présisdent de la République To Lam, a assisté et prononcé un discours lors de la cérémonie de remise du titre de « Héros des Forces armées populaires » à la Région militaire 5, organisée le 25 avril par le Comité du Parti et le Commandement de cette unité relevant du ministère de la Défense.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Tô Lâm qui est aussi secrétaire de la Commission militaire centrale, a décerné cette haute distinction à la Région militaire 5, en reconnaissance des contributions majeures, des sacrifices héroïques et des exploits remarquables accomplis par des générations de cadres et de soldats au cours de plus de 80 années de construction, de combat et de développement.

Selon le lieutenant-général Lê Ngoc Hai, commandant de la Région militaire, ses forces armées ont été créées en 1945, avec pour prédécesseur l’unité de guérilla de Ba Tơ, force clé du mouvement de résistance contre l’occupation japonaise et de la prise du pouvoir lors de la Révolution d’Août dans le Centre-Sud du pays. Au cours des deux guerres de résistance, ces forces ont remporté de nombreuses victoires, menant plus de 20.000 combats et infligeant de lourdes pertes à l’ennemi, tout en apportant d’importantes contributions humaines et matérielles au front.

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Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Tô Lâm qui est aussi secrétaire de la Commission militaire centrale, a décerné le titre de « Héros des Forces armées populaires » à la Région militaire 5. Photo : VNA



Sur ce territoire héroïque, plus de 200.000 martyrs, des centaines de milliers de blessés et invalides de guerre, ainsi que plus de 35.000 Mères vietnamiennes héroïques ont été recensés, illustrant les sacrifices immenses consentis pour l’indépendance nationale. Ces contributions ont forgé la tradition glorieuse de la 5e Région militaire, marquée par l’esprit d’autonomie, de résilience, de créativité et de combativité.

En temps de paix, les forces armées de la Région militaire 5 continuent de jouer un rôle central dans l’exécution des missions de défense et de sécurité, étroitement liées au développement socio-économique. Les modèles d’économie-défense déployés sur le terrain contribuent à améliorer les moyens de subsistance des populations, à soutenir les pêcheurs dans leurs activités en mer et à affirmer la souveraineté nationale. Les opérations de prévention des catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage sont également considérées comme des missions permanentes, traduisant l’engagement des militaires envers la population.

Dans son allocution, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que la Région militaire 5 constitue une zone stratégique de première importance en matière de défense et de sécurité, caractérisée par un espace géographique vaste et complexe, englobant montagnes, forêts et zones maritimes. Le maintien de sa stabilité équivaut à préserver une ligne de défense essentielle du pays et à renforcer les dispositifs de défense nationale et de sécurité populaire sur l’un des territoires les plus sensibles.

Il a également insisté sur le fait que la force la plus durable de la Région militaire 5 réside dans son lien étroit avec la population et dans la confiance indéfectible des habitants envers le Parti, l’État et l’Armée populaire du Vietnam. Ce « dispositif de défense populaire » constitue le fondement de toutes les victoires passées et futures.

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Le Secrétaire général du Parti et Président de la République, secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm. Photo : VNA



Face aux exigences de la nouvelle période, Tô Lâm a appelé les forces armées de la Région militaire 5 à continuer de mettre en œuvre de manière rigoureuse les orientations du Parti en matière de défense, à renforcer leurs capacités d’analyse, de prévision et de conseil stratégique, et à rester proactives afin d’éviter toute situation de surprise.

Il a en outre demandé de bâtir une force solide sur les plans politique, organisationnel et humain, d’améliorer la qualité globale, la capacité opérationnelle et l’état de préparation au combat, ainsi que de moderniser les activités de formation, d’entraînement et de gestion disciplinaire. L’accent a été mis sur l’application des avancées scientifiques et technologiques, l’innovation et la transformation numérique, afin de maîtriser les équipements modernes.

Le haut dirigeant vietnamien a également souligné la nécessité de renforcer les capacités d’opérations dans des conditions de guerre de haute technologie, de guerre électronique et de cybersécurité, tout en étant en mesure de faire face efficacement aux défis de sécurité non traditionnels, à la défense civile et aux missions de secours.

Il a particulièrement insisté sur le rôle clé des forces armées de la Région militaire 5 dans la construction d’une défense nationale globale étroitement associée à la sécurité populaire, ainsi que sur la nécessité de combiner étroitement développement économique et consolidation de la défense, notamment entre les Hauts Plateaux du Centre et les régions côtières, entre zones frontalières et intérieures, et entre terre ferme et espaces maritimes.

Le secrétaire général et président To Lam a appelé à poursuivre la mise en œuvre harmonieuse des trois fonctions fondamentales de l’Armée populaire du Vietnam dans le contexte actuel : force de combat, force de travail et force de production. Il a souligné l’importance de maintenir un lien étroit avec la population, de renforcer le travail de mobilisation et d’améliorer les conditions de vie des habitants, en particulier dans les zones reculées, frontalières et insulaires.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de consolider davantage le « dispositif de défense populaire », en veillant à ce que les forces armées soient toujours proches du peuple, à son écoute et à son service. Parallèlement, il a appelé à renforcer la construction d’organisations du Parti solides au sein de la Région militaire, à intensifier l’éducation politique et morale, et à préserver les qualités du « soldat de l’Oncle Hô ».

Fortes de leur tradition héroïque et de leur solide engagement politique, les forces armées de la Région militaire 5 sont appelées à poursuivre leurs efforts pour bâtir une unité toujours plus forte, accomplir avec succès toutes les missions confiées et contribuer à la défense ferme de la Patrie vietnamienne dans la nouvelle phase de développement.- VNA

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#Région militaire 5 #défense nationale globale
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