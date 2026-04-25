Politique

La diaspora vietnamienne rend hommage aux rois Hùng en brûlant de l'encens

Une délégation de 60 Vietnamiens de l'étranger, originaires de 20 pays et territoires, conduite par Nguyen Trung Kien, président du Comité d'État pour les Vietnamiens de l'étranger, a brûlé de l'encens le 25 avril au temple des rois Hùng, dans la province de Phu Tho.

Le président du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger, Nguyen Trung Kiên, présente, au nom de la délégation des Vietnamiens d’outre-mer, un rapport de mérites aux rois Hùng. Photo : VNA
Le président du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger, Nguyen Trung Kiên, présente, au nom de la délégation des Vietnamiens d’outre-mer, un rapport de mérites aux rois Hùng. Photo : VNA


Phu Tho, 25 avril (VNA) - Une délégation de 60 Vietnamiens de l'étranger, originaires de 20 pays et territoires, conduite par Nguyen Trung Kien, président du Comité d'État pour les Vietnamiens de l'étranger, a brûlé de l'encens le 25 avril au temple des rois Hùng, dans la province de Phu Tho, à l'occasion de la Journée de commémoration des rois Hùng (le 10e jour du troisième mois lunaire).

Sur cette terre ancestrale sacrée, dans une atmosphère solennelle, les délégués ont déposé de l'encens, des fleurs et des offrandes en mémoire des rois Hung, exprimant leur gratitude envers leurs ancêtres et présentant les réalisations remarquables des communautés vietnamiennes de l'étranger ces dernières années.

La diaspora vietnamienne compte aujourd'hui environ 6,5 millions de personnes réparties dans 130 pays et territoires, dont plus de 80 % vivent dans des pays développés. La communauté vietnamienne de l'étranger a continué de croître en taille, en diversité et en ressources.

Les Vietnamiens de l'étranger ont préservé leur identité culturelle nationale, sont restés attachés à leur patrie et ont soutenu l'unité et le développement national. Ils sont de plus en plus reconnus comme une ressource importante contribuant au développement national.

En 2025, les transferts de fonds effectués par les Vietnamiens de l'étranger vers leur pays d'origine ont atteint près de 18 milliards de dollars américains, un record. La communauté a également activement soutenu les efforts de secours en cas de catastrophe, contribuant à hauteur de près de 45 milliards de dongs (1,8 million de dollars) et d'environ 15 tonnes de marchandises.

Devant les esprits des rois Hùng et des fondateurs de la nation, la délégation a réaffirmé son engagement envers l'unité et sa contribution continue à la protection et à la défense nationales, tout en renforçant les communautés vietnamiennes de l'étranger. Elle a également prié pour la paix, la prospérité et un rayonnement international accru pour le pays.

Les autorités de Phu Tho ont exprimé leur volonté de développer une coopération concrète et efficace avec les partenaires internationaux et les Vietnamiens de l'étranger, en privilégiant les investissements dans le traitement des minéraux, l'élevage, l'industrie manufacturière, les matériaux de construction, les industries de soutien, l'agroalimentaire et la logistique.

Dans le secteur du tourisme et des services, la province ambitionne de développer des produits distinctifs, de renforcer ses liens avec les destinations nationales et internationales, et de promouvoir l'écotourisme et le tourisme communautaire, en accord avec la préservation du patrimoine culturel et le développement durable. Les échanges culturels, artistiques et sportifs, ainsi que les relations entre les organisations vietnamiennes de l'étranger, seront également intensifiés.

Les autorités locales ont affirmé leur volonté de créer un environnement favorable aux entreprises, aux investisseurs et aux Vietnamiens de l'étranger afin qu'ils puissent explorer les opportunités, mettre en œuvre des projets et développer leurs activités dans la province.

Au cours de sa visite, la délégation a également rendu hommage à Lac Long Quan, figure légendaire et père fondateur du peuple vietnamien, et a visité le musée Hung Vuong, situé dans l'enceinte du temple des rois Hùng. - VNA

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#rois Hùng #diaspora vietnamienne
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