Les Vietnamiens de Macao (Chine) espèrent des avancées en matière de visas et de commerce

Macao (VNA) - Le 26 avril, l’Association des Vietnamiens à Macao (Chine) a célébré le 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2026), le 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), ainsi que le 4e anniversaire de sa fondation. L’événement a réuni des représentants de l’administration locale, du corps diplomatique et de nombreux Vietnamiens résidant à l’étranger.

S'adressant à la cérémonie, la consule générale du Vietnam à Hong Kong (Chine) et à Macao, Le Duc Hanh, a souligné l'importance historique de la Grande Victoire du Printemps de 1975, la qualifiant d'épopée retentissante qui a mis fin à plus de trois décennies de lutte et inauguré une ère d'indépendance, d'unité et de développement national.

Elle a salué le dynamisme de l'association au cours de l'année écoulée, notamment ses campagnes de sensibilisation juridique, ses échanges culturels, ses spectacles artistiques et ses actions caritatives. Ces efforts, a-t-elle souligné, ont contribué à promouvoir la culture vietnamienne et à renforcer la réputation de la communauté vietnamienne à Macao.

La diplomate a également remercié les autorités locales pour leur soutien constant, notamment dans la garantie de la sécurité lors de catastrophes naturelles, la sensibilisation du public aux questions juridiques, ainsi que l’appui apporté aux initiatives culturelles et sociales.

Elle a toutefois relevé que la politique de visas de Macao à l’égard des citoyens vietnamiens demeure moins favorable que celle appliquée par le Vietnam aux ressortissants de Macao, estimant que des ajustements dans ce domaine pourraient stimuler de manière significative le tourisme et les relations économiques bilatérales.

Rencontre organisée par l’Association des Vietnamiens à Macao (Chine) en l'honneur du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2026), le 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), ainsi que le 4e anniversaire de sa fondation. Photo: VNA

S’appuyant sur des données chiffrées, elle a indiqué que le nombre de visiteurs vietnamiens à Hong Kong a progressé d’environ 40 %, parallèlement à une forte croissance des échanges bilatéraux, tandis que les échanges avec Macao restent encore modestes.

Le président de l'Association des Vietnamiens à Macao, Duong Trung Duc, a déclaré que l'événement offrait à la communauté l'occasion de renouer avec ses racines et de renforcer sa solidarité. Après quatre ans, l'association est devenue un lieu d'échange et de partage, favorisant l'entraide et la promotion des valeurs culturelles vietnamiennes à l'étranger. -VNA