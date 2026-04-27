Politique

Le Vietnam et l’ONU rencontrent la presse à l’approche de la Conférence d’examen du TNP

À l’approche de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), prévue à New York, le Vietnam et les Nations unies ont rencontré la presse internationale afin de souligner les enjeux de cette réunion consacrée au désarmement nucléaire et à la sécurité mondiale.

L'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations unies, répond à la presse sur la Conférence d'examen du TANP. Photo: VNA
L'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations unies, répond à la presse sur la Conférence d'examen du TANP. Photo: VNA

New York (VNA) - À l’approche de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations unies et président désigné de la conférence, a rencontré la presse internationale à New York.

Le diplomate vietnamien a insisté sur l’importance particulière de cette rencontre dans un contexte marqué par la complexité croissante de la situation sécuritaire mondiale, l’intensification des rivalités stratégiques entre grandes puissances et les nombreux défis auxquels sont confrontés les mécanismes multilatéraux de contrôle des armements et de désarmement.

Répondant aux questions de la presse internationale, l'ambassadeur Do Hung Viet a souligné la nécessité de promouvoir des mesures concrètes en matière de désarmement, de renforcer la transparence, la confiance mutuelle et la réduction des risques nucléaires.

Il a également rappelé l’importance des mécanismes de vérification et défendu le droit des États à accéder aux technologies nucléaires à des fins pacifiques, dans le respect des normes de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.

L’ambassadeur vietnamien a également salué la coopération et le soutien du secrétariat de l’ONU dans les préparatifs de la conférence. Il a exprimé l’espoir de continuer à bénéficier de l’appui du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, afin de favoriser un résultat équilibré, concret et consensuel.

En parallèle, le Bureau des affaires de désarmement de l’ONU (UNODA) a organisé une conférence de presse consacrée aux préparatifs de la réunion, dont l’ouverture est prévue le 27 avril à New York. À cette occasion, Christopher King, secrétaire général provisoire de la 11e Conférence d’examen du TNP, a souligné que les multiples défis auxquels est confrontée la communauté internationale confèrent à cette session d’examen une importance particulière pour le renforcement du régime mondial de non-prolifération nucléaire. Il a également appelé les parties à poursuivre un dialogue constructif en vue d’aboutir à des résultats concrets et consensuels.

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Lors de la rencontre de la presse de l'UNODA au siège de l'ONU. Photo : VNA

Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Christopher King a salué l’engagement du Vietnam en faveur de la non-prolifération, du désarmement et de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique. Selon lui, la désignation du Vietnam à la présidence de la conférence témoigne de la confiance de la communauté internationale envers sa capacité de pilotage, son esprit de dialogue ainsi que son approche constructive et efficace dans le traitement des questions mondiales sensibles.

Le TNP est un traité international historique dont l'objectif est d'empêcher la prolifération des armes nucléaires et de la technologie des armes, de promouvoir la coopération dans les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et de poursuivre l'objectif du désarmement nucléaire et du désarmement général et complet. Le traité représente le seul engagement contraignant pris dans le cadre d'un traité multilatéral en faveur de l'objectif du désarmement par les États dotés d'armes nucléaires.

Ouvert à la signature en 1968, le traité est entré en vigueur en 1970. Le 11 mai 1995, il a été prorogé pour une durée indéterminée. Au total, 191 États ont adhéré au traité, dont les cinq États dotés d'armes nucléaires. Le nombre de pays ayant ratifié le TNP est supérieur à celui de tout autre accord de limitation des armements et de désarmement, ce qui témoigne de l'importance du traité.

Désigné à la présidence de cette 11e conférence sur proposition du Mouvement des non-alignés et avec l’appui consensuel des États parties, le Vietnam est attendu comme un acteur capable de favoriser le dialogue et de contribuer à la recherche de compromis au service des attentes de la communauté internationale. -VNA

#TNP #Vietnam #ONU #Do Hung Viet #la presse
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