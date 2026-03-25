Politique

Le Vietnam contribue activement à la coopération et à la solidarité au sein de la Francophonie

À New York, la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies a organisé une réception à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie et de la Journée de la langue française à l’ONU, réaffirmant l’engagement actif du Vietnam en faveur du multilatéralisme, du multilinguisme et de la solidarité au sein de la communauté francophone.

L'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA
L'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

New York (VNA) - Le 24 mars, à New York, la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies a organisé une réception à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie et de la Journée de la langue française à l’ONU.

L’événement a réuni le représentant permanent de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) auprès de l’ONU, le président du Groupe des ambassadeurs francophones à New York, ainsi que de nombreux ambassadeurs, chefs de mission et représentants des États membres et observateurs de l’OIF.

Dans son intervention, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a souligné que ces journées, célébrées chaque année le 20 mars, constituent une occasion importante de valoriser le rôle et la vitalité du français, ainsi que les valeurs portées par l’espace francophone, notamment le multilatéralisme, la diversité culturelle, le dialogue, la solidarité et la coopération internationale.

Il a affirmé que le français continue de jouer un rôle important au sein des Nations unies, contribuant à promouvoir le multilinguisme, valeur fondamentale du multilatéralisme, et à renforcer les échanges, la compréhension et les liens entre les nations. En tant que membre actif et responsable de la Francophonie, le Vietnam considère cet espace non seulement comme un cadre linguistique, mais aussi comme un espace de partage, de solidarité et d’action collective au service des objectifs communs de la communauté internationale.

La réception, marquée par une atmosphère conviviale et des éléments culturels vietnamiens, a contribué à renforcer les liens entre le Vietnam et les pays francophones, tout en promouvant l’image d’un pays dynamique, riche de son identité et engagé dans l’intégration internationale.

À cette occasion, la Mission vietnamienne a également présenté la candidature du Vietnam à un poste de juge au Tribunal international du droit de la mer et a échangé avec ses partenaires francophones à l’ONU. -VNA

#Francophonie #ONU #Mission permanente du Vietnam #espace francophone
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