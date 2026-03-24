Politique

Plénum du Parti : Communiqué de presse sur la deuxième journée de travail

Lors de sa deuxième journée de travail à Hanoï, le deuxième Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a examiné des projets de règlements internes du Parti ainsi que d’importantes orientations stratégiques en matière de développement socio-économique, de finances publiques et de lutte contre la corruption.

La séance d'ouverture du deuxième Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat à Hanoï. Photo : VNA
La séance d'ouverture du deuxième Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 24 mars, le deuxième Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a poursuivi sa deuxième journée de travail.

Dans la matinée, les membres du Comité central et les délégués ont travaillé en séance plénière afin de discuter des contenus importants.

Il s’agit du règlement du Comité central du Parti sur l’application des statuts du Parti ; du règlement du Comité central du Parti sur le contrôle, la supervision et la discipline au sein du Parti ; du règlement de travail de la Commission centrale de contrôle pour le 14e mandat ; des règlements relatifs au travail politique et idéologique au sein du Parti.

Par la suite, le reste de la matinée et l’après-midi ont été consacrés aux débats en groupes.

Les discussions ont porté sur le Plan de développement socio-économique quinquennal pour la période 2026-2030, le Plan financier national quinquennal pour la période 2026-2030, le Plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030, le Plan quinquennal d’emprunt et de remboursement de la dette publique pour la période 2026-2030 ; sur le document de présentation sur le création de la ville de Dong Nai placée sous l’autorité centrale ; sur le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 5e Plénum du Parti du 10e mandat sur le renforcement du contrôle et de la supervision au sein du Parti et sur le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 3e Plénum du Parti du 10e mandat sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la corruption et le gaspillage. - VNA

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