Politique

Les Viet kieu, un lien durable dans les relations d’amitié Vietnam–Thaïlande

À Udon Thani, un séminaire a mis en lumière le rôle des Thaïlandais d’origine vietnamienne comme passerelle durable entre le Vietnam et la Thaïlande, à l’occasion du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Les délégués au séminaire sur le rôle des Thaïlandais d'origine vietnamienne : un pont durable pour les relations entre la Thaïlande et le Vietnam. Photo: VNA
Les délégués au séminaire sur le rôle des Thaïlandais d'origine vietnamienne : un pont durable pour les relations entre la Thaïlande et le Vietnam. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Dans le cadre des activités commémorant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 - 2026), l'ambassade du Vietnam en Thaïlande, en collaboration avec l'Association des Vietnamiens dans ce pays, a organisé un séminaire sur le rôle des Thaïlandais d'origine vietnamienne : un pont durable pour les relations entre la Thaïlande et le Vietnam.

Cet événement, qui s'est tenu le 22 mars dans la province d'Udon Thani, au nord-est de la Thaïlande, a rassemblé de nombreux Vietnamiens de l'étranger de toutes générations. Les participants ont passé en revue les contributions positives de la communauté au pays d'accueil et ont discuté des orientations visant à renforcer davantage l'amitié entre les deux nations.

Parmi les intervenants figurait le professeur Lae Dilokwittayarat, éminent Thaïlandais d'origine vietnamienne, sénateur au Parlement thaïlandais et professeur émérite à la faculté d'économie de l'université Chulalongkorn.

Lors du séminaire, le professeur Do Duc Khoi a partagé ses réflexions et a souligné que de nombreuses familles d'origine vietnamienne vivent en Thaïlande depuis des siècles. Les liens historiques et familiaux unissant les peuples thaïlandais et vietnamiens se reflètent dans des traces culturelles profondément ancrées dans la vie quotidienne en Thaïlande, qu'il s'agisse des similitudes de vocabulaire liées à la famille, des modes de vie communs ou des traditions culinaires. Il a insisté sur le rôle crucial des similitudes culturelles dans les relations diplomatiques internationales. Si la politique et l'économie peuvent engendrer la compétition, la conscience d’une origine et de racines communes rapproche les peuples. À cet égard, il a décrit la communauté vietnamienne en Thaïlande comme un pont culturel important qu'il convient de préserver et de développer pour consolider l'amitié bilatérale.

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Spectacle culturel de jeunes Vietnamiens à l'étranger lors de la cérémonie d'investiture du nouveau Comité exécutif de l'Association des Vietnamiens en Thaïlande. Photo: VNA

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a souligné que la tradition du souvenir des racines n'est pas seulement caractéristique de la communauté vietnamienne en Thaïlande, mais également partagée par les communautés thaïlandaises à l'étranger, y compris celles du Vietnam. Il a insisté sur le fait que les Vietnamiens de l'étranger constituent un atout précieux pour instaurer la confiance et la compréhension mutuelle entre les deux pays et continueront de jouer un rôle essentiel dans la coordination des intérêts communs.

Parallèlement, l'ambassadeur Surapol Petchvarara, membre exécutif de l'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam, a souligné le rôle de la "diplomatie entre les peuples" jouée par les Thaïlandais d'origine vietnamienne. Il a décrit leur compréhension et leur attachement aux deux pays comme un "pont naturel" reliant la Thaïlande et le Vietnam, permettant à l'engagement citoyen de renforcer la diplomatie au niveau des États.

Il a également insisté sur l'importance de préserver l'identité culturelle des familles d'origine vietnamienne en Thaïlande. Les activités promouvant le patrimoine traditionnel, telles que les spectacles d'ao dai organisés par la communauté avec la participation des jeunes générations, ont été citées comme des moyens efficaces de sauvegarder l'identité nationale et de la transmettre aux générations futures. Encourager une plus grande participation des jeunes Vietnamiens de l'étranger aux initiatives conjointes entre les deux pays, a-t-il ajouté, restera l'une des priorités de l'association dans les prochains mois. -VNA

#Viet kieu #relations d’amitié Vietnam–Thaïlande
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