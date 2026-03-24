Société

Le Prix Ly Tu Trong 2026 honore 100 cadres de l’Union de la jeunesse

Le Prix Ly Tu Trong est une distinction prestigieuse décernée chaque année par la HCYU afin de récompenser les cadres des unions de la jeunesse qui se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires, professionnels et leur engagement auprès des jeunes. Nommé en hommage à Ly Tu Trong, jeune révolutionnaire symbole de patriotisme et de courage, ce prix est devenu une source d’inspiration pour les jeunes leaders à travers le pays.

Depuis sa création il y a 21 ans, ce prix a récompensé plus de 2.000 cadres des unions de la jeunesse de tous les échelons. Photo: VNA
Depuis sa création il y a 21 ans, ce prix a récompensé plus de 2.000 cadres des unions de la jeunesse de tous les échelons. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU) a annoncé une liste de ses 100 cadres exemplaires qui recevront le Prix Ly Tu Trong, l’une des distinctions les plus prestigieuses de l’organisation, dans le cadre des activités marquant le Mois de la jeunesse 2026.

L’annonce a été faite par le Comité central de la HCYU et le jury de sélection du prix, après examen des candidatures soumises par les 40 unités provinciales et affiliées à travers le pays.

En 2026, les 40 unions de la jeunesse provinciales et leurs sections affiliées ont soumis leurs candidatures au Comité central de la HCYU.

Les candidats ont été évalués selon les critères définis dans le règlement du prix, notamment leurs réalisations exceptionnelles au sein des unions et des mouvements de la jeunesse, ainsi que leurs initiatives et idées reconnues par les autorités compétentes et mises en œuvre efficacement, apportant une réelle valeur ajoutée aux individus et aux organisations.

Les autres critères comprennent les félicitations et les prix reçus, la priorité étant accordée aux personnes issues d’ethnies minoritaires, aux femmes, à celles travaillant dans des zones reculées et défavorisées, ainsi qu’aux cadres des unions de la jeunesse au niveau local.

Sur la base de ces principes, le secrétariat du Comité central de la HCYU a sélectionné 100 cadres exemplaires pour le Prix Ly Tu Trong 2026. Parmi eux, 47 sont des cadres de niveau directement supérieur aux organisations de base, 31 sont des cadres de niveau de base et 22 sont des secrétaires de cellules des unions de la jeunesse.

Concernant les domaines d’activité, 35 lauréats sont issus de communautés résidentielles, 30 d’établissements scolaires, 15 des forces armées, 17 des secteurs administratif et des services publics, et 3 d’entreprises. Parmi les lauréats figurent 61 hommes et 39 femmes, dont 9 des minorités ethniques et 3 sont affiliés à une religion. 94 des 100 lauréats sont membres du Parti communiste du Vietnam.

Malgré leurs parcours et leurs rôles divers, tous les lauréats partagent un même esprit de dévouement, de créativité et de résilience. Ils ont fait preuve d’une volonté de surmonter les difficultés et d’un engagement sans faille à réaliser les aspirations des jeunes et à contribuer à leurs communautés.

Le Prix Ly Tu Trong est une distinction prestigieuse décernée chaque année par la HCYU afin de récompenser les cadres des unions de la jeunesse qui se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires, professionnels et leur engagement auprès des jeunes. Nommé en hommage à Ly Tu Trong, jeune révolutionnaire symbole de patriotisme et de courage, ce prix est devenu une source d’inspiration pour les jeunes leaders à travers le pays.

Depuis sa création il y a 21 ans, ce prix a récompensé plus de 2.000 cadres des unions de la jeunesse de tous les échelons, contribuant ainsi au renforcement et au développement des unions de la jeunesse et incitant les jeunes responsables à consacrer leurs talents et leur énergie à l’édification et à la défense nationales.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à Hanoi les 25 et 26 mars, dans le cadre des célébrations du 95e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. – VNA

source
#Prix Ly Tu Trong 2026 #nion de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU)
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