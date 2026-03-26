Culture-Sports

Un voyage au cœur des saveurs vietnamiennes

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist Group 2026, placée sous le thème "Fédérer autour de l’excellence de la gastronomie vietnamienne", recrée un véritable fil culturel et gastronomique à travers les trois régions du pays.

Un stand proposant de spécialités de Con Dao attire les gourmands. Photo : VNA
Un stand proposant de spécialités de Con Dao attire les gourmands. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le coup d’envoi de la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist Group 2026 a été donné dans la soirée du 26 mars à Ho Chi Minh-Ville, invitant le public à un voyage sensoriel unique à travers 500 plats emblématiques déclinés en dix parcours de saveurs.

Organisé par Saigontourist Group, en collaboration avec plusieurs partenaires, l’événement est placé sous le thème « Fédérer autour de l’excellence de la gastronomie vietnamienne ».

La fête recrée un véritable fil culturel et gastronomique à travers les trois régions du pays. Chaque espace thématique constitue un chapitre du voyage patrimonial : de la cuisine du Nord-Ouest aux saveurs du Centre, en passant par la cuisine maritime vietnamienne, la gastronomie royale, la cuisine du Sud, les spécialités à base de riz et les pâtisseries traditionnelles, l’art du thé vietnamien, les saveurs du Nord, la cuisine verte et végétarienne, ainsi qu’une section intitulée « Cuisine sans frontières ».

Cette dernière, enrichie par la participation des consulats généraux des Pays-Bas et de Thaïlande, ainsi que de partenaires internationaux, l’événement propose une expérience multisensorielle célébrant la diversité culinaire mondiale.

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Des spécialités du lac Ba Be sont préparées sur place. Photo : VNA

Nguyen Thi Anh Hoa, présidente de Saigontourist Group et cheffe du comité directeur du festival, a précisé que cet événement s’inscrivait dans le cadre des grandes célébrations nationales de 2026 et du 51e anniversaire de la création de son groupe.

Selon elle, l’événement ne se limite pas à être une destination pour les amateurs de gastronomie, mais constitue également un véritable trait d’union entre les héritages, visant à diffuser l’identité culturelle vietnamienne et à consolider la place de la gastronomie vietnamienne sur la carte du monde.

Au-delà de la gastronomie, l’événement se transforme en une véritable célébration culturelle avec des spectacles d’arts traditionnels, des jeux folkloriques et la mise en valeur de l’artisanat vietnamien. Les performances artistiques comprennent notamment la danse Cham, le chant bài chòi, les chants populaires de Hue, le đờn ca tài tử, les représentations de gongs des Hauts Plateaux du Centre, ainsi que la danse xòe du Nord-Ouest. Dans les espaces dédiés aux métiers artisanaux, les visiteurs peuvent admirer les artisans à l’œuvre et s’initier à la fabrication de divers gâteaux traditionnels, de chapeaux coniques, de céramiques ou encore d’autres produits artisanaux typiques.

De nombreux espaces photo sont également aménagés, avec des décors inspirés des identités régionales et des mises en scène soigneusement conçues pour offrir des expériences immersives aux visiteurs.

L’édition 2026 se déroule du 26 au 29 mars dans la zone touristique de Van Thanh, à Ho Chi Minh-Ville. Les horaires d’ouverture sont de 15h00 à 22h00. - VNA

#Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist Group 2026 #gastronomie vietnamienne #Saigontourist Group Ho Chi Minh-Ville
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