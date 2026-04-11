Politique

Le président de l’AN du Vietnam, Tran Thanh Man, entame une visite officielle en Italie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, entame une visite officielle en Italie du 11 au 15 avril, visant à renforcer le partenariat stratégique bilatéral, approfondir la coopération parlementaire et promouvoir les échanges économiques, scientifiques et culturels entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man est arrivé à Rome, marquant le début de sa visite officielle en Italie du 11 au 15 avril. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man est arrivé à Rome, marquant le début de sa visite officielle en Italie du 11 au 15 avril. Photo : VNA

Rome (VNA) - Dans la matinée du 11 avril (heure locale), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse Nguyen Thi Thanh Nga et d’une délégation de haut niveau vietnamienne, est arrivé à Rome, marquant le début de sa visite officielle en Italie du 11 au 15 avril.

Au cours de cette visite, le dirigeant vietnamien tiendra des entretiens et entrevues avec les plus hauts dirigeants italiens, participera au Forum d’affaires Vietnam–Italie, et rencontrera le personnel de l’ambassade ainsi que la communauté vietnamienne en Italie. Il rencontrera également le pape Léon XIV et le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin.

Il s’agit de la première mission officielle à l’étranger du président de l’Assemblée nationale du Vietnam après le 14e Congrès national du Parti communiste vietnamien, les élections législatives et la consolidation de l’appareil d’État pour le nouveau mandat.

Cette visite vise à concrétiser la Déclaration conjointe des hauts dirigeants des deux pays sur le renforcement du partenariat stratégique Vietnam–Italie, ainsi que le plan d’action pour la coopération bilatérale, tout en promouvant les relations entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement italien.

Le Vietnam et l’Italie ont établi leurs relations diplomatiques en 1973 et les ont rehaussé au niveau de partenariat stratégique en janvier 2013. Depuis, les deux pays renforcent leur coopération dans de nombreux domaines : politique, diplomatie, économie, science, éducation, défense–sécurité, environnement et coopération décentralisée. Les relations entre les organes législatifs des deux pays se sont également développées de manière positive.

Sur le plan économique, l’Italie est le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE), tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de l’Italie en ASEAN. Le commerce bilatéral a atteint 7,3 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de près de 115 % par rapport à 2013. L’Italie est également le premier pays du G7 à avoir ratifié l’Accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA).

La coopération scientifique et technologique progresse avec des programmes concrets, notamment le programme de coopération pour la période 2024–2026.

La coopération culturelle joue un rôle essentiel dans le renforcement de la compréhension mutuelle et des échanges entre les peuples, à travers de nombreuses activités culturelles, artistiques et événements bilatéraux. - VNA

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