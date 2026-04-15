La Bourse de Londres entrevoit des perspectives prometteuses pour le marché des capitaux vietnamien

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans un contexte d'incertitude géopolitique, les capitaux internationaux continuent de privilégier les marchés à forte croissance, et le Vietnam se distingue comme une destination attractive, selon la Bourse de Londres (LSE).

Répondant à la presse en marge du Forum d'investissement de haut niveau tenu le 14 avril à Ho Chi Minh-Ville-Ville, Tom Attenborough, responsable du développement commercial international sur les marchés primaires à la Bourse de Londres (LSE), a qualifié la trajectoire du Vietnam de récit particulièrement remarquable, mettant en avant les ambitions de croissance à deux chiffres du pays et ses perspectives de montée en gamme boursière.

Malgré les fluctuations géopolitiques mondiales, le représentant de la LSE a souligné que la LSE a enregistré de solides performances au cours de l'année écoulée, le FTSE 100 progressant d'environ 23 %, surperformant ainsi le S&P 500. Au 13 avril, l'indice était à environ 3 % de son record historique atteint en février 2026.

Tom Attenborough a indiqué que les perspectives du Vietnam restaient positives, soutenues par une forte croissance économique et une orientation politique claire, ajoutant qu'une participation accrue des investisseurs internationaux serait essentielle pour maintenir une croissance à deux chiffres.

Pour soutenir ses objectifs de croissance ambitieux, le pays devra toutefois accroître la participation des flux de capitaux étrangers, ce qui ouvrira ainsi des opportunités notables pour les investisseurs de participer à la croissance économique à long terme du pays.

Le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN est de plus en plus important et se renforcera à l'échelle mondiale, avec de nombreuses entreprises locales qui passent du statut de « champions nationaux » à celui de « leaders régionaux ». Dans cette optique, la LSE souhaite servir de passerelle entre les acteurs économiques vietnamiens et un réseau étendu d'investisseurs internationaux.

Un point déterminant de cette évolution repose sur le reclassement du Vietnam par FTSE Russell, passant de « marché frontière » à « marché émergent », ce qui devrait déclencher une vague massive d'investissements de la part des fonds d’investissement.

L'engagement du gouvernement vietnamien à assouplir les réglementations sur l'investissement étranger et à créer un environnement de mobilisation de capitaux transparent porte déjà ses fruits. À titre d'exemple, la signature d'un protocole d'accord entre la banque HDBank et la LSE illustre cette volonté d'ouverture. Cet accord permet à la banque vietnamienne HDBank d'accéder au marché de la dette de Londres, l'un des plus vastes au monde avec plus de 6 000 milliards de dollars cotés. Au-delà du simple financement, ce partenariat vise à élever les standards de gouvernance et de transparence des entreprises vietnamiennes, consolidant ainsi la confiance des bailleurs de fonds.

Enfin, concernant le projet de création du Centre financier international du Vietnam (VIFC), Tom Attenborough a salué cette initiative en s'appuyant sur les modèles de réussite de Dubaï ou d'Astana. Il a précisé qu'un cadre juridique transparent et conforme aux standards internationaux est indispensable pour simplifier les processus d'investissement et optimiser la circulation des capitaux.

Il a ajouté que la Bourse de Londres était prête à coopérer avec le VIFC de diverses manières, notamment en soutenant la levée de fonds et en renforçant son rayonnement international. -VNA