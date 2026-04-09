Les exportations de produits aquatiques progressent de 8 % au premier trimestre

Hanoï (VNA) – Selon les dernières statistiques de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations du secteur ont atteint environ 927 millions de dollars en mars 2026, soit une hausse de plus de 5 % sur un an. Sur l’ensemble du premier trimestre, le chiffre d’affaires s’est élevé à 2,64 milliards de dollars, en progression de près de 8 %.

Bien que positive, cette croissance marque un ralentissement par rapport à la hausse de 20 % enregistrée au cours des deux premiers mois de l’année, illustrant la volatilité persistante du marché mondial.

Au premier trimestre 2026, la Chine s’est imposée comme le premier importateur de produits aquatiques vietnamiens, avec un montant de 764 millions de dollars, soit une augmentation spectaculaire de près de 45 % sur un an. Pour le seul mois de mars, les exportations vers ce marché ont bondi de plus de 50 %.

La secrétaire générale adjointe de la VASEP, Lê Hang, explique que cette performance repose sur des facteurs saisonniers, une demande stable et des avantages logistiques. La période du Nouvel An lunaire, située à la mi-février, a stimulé une forte demande pour des produits haut de gamme tels que les homards, les fruits de mer vivants et les crevettes entières.

Par ailleurs, des opportunités sont apparues sur le segment du homard vivant à la suite de changements dans les tarifs douaniers et les chaînes d’approvisionnement chez d’autres fournisseurs mondiaux.La structure de la croissance trimestrielle reflète fortement l’influence du marché chinois.

Dans la catégorie des crevettes, la hausse provient essentiellement du homard, tandis que les exportations de crevettes à pattes blanches vers les États-Unis et l’Union européenne (UE) stagnent. Le pangasius maintient une croissance stable, soutenue là encore par la demande chinoise.Un point marquant de ce trimestre est l'essor fulgurant des exportations de tilapia.

Poursuivant sa dynamique de 2025, ce produit a généré 35 millions de dollars, soit une hausse vertigineuse de 190 % par rapport à la même période l'an dernier. Les produits tels que les crabes et les mollusques bénéficient également d'une demande accrue sur les marchés asiatiques.

Malgré ces bons résultats, la VASEP souligne les risques liés à une forte dépendance vis-à-vis de la Chine, notamment en raison de la saisonnalité et des changements imprévisibles des politiques d'importation ou des normes de qualité. La concurrence s'intensifie également, particulièrement avec l'Équateur sur le segment des crevettes.

À l’inverse, d’autres marchés majeurs peinent à se redresser. Les exportations vers les États-Unis ont chuté de plus de 10 %, freinées par des barrières techniques et des droits antidumping. Le Japon et la République de Corée enregistrent des baisses similaires, traduisant une demande atone. Quant à l’UE, le marché reste stable mais sans réelle dynamique de croissance, bien que des opportunités subsistent pour les produits répondant aux normes de durabilité.

La VASEP prévoit que les exportations continueront de croître au deuxième trimestre, bien que de manière différenciée selon les produits. La Chine devrait rester le principal contributeur, mais la croissance dépendra davantage de la demande réelle une fois l'effet saisonnier passé.



Dans ce contexte, marqué par les difficultés persistantes sur des marchés traditionnels comme les États-Unis, les entreprises vietnamiennes sont encouragées à privilégier l’expansion vers des régions géographiquement proches, tout en tirant parti des avantages tarifaires offerts par les accords de libre-échange.-VNA