Économie

Le PM Lê Minh Hung appelle à accélérer la mise en œuvre des priorités de développement

Sous la direction du Premier ministre Lê Minh Hung, l’exécutif met l’accent sur la concrétisation des stratégies de développement et la levée des blocages des projets en suspens.

Le Premier ministre Lê Minh Hung lors de la réunion. Photo : VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung lors de la réunion. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, le 9 avril au matin, une réunion du Comité permanent du gouvernement et du Comité permanent du Comité du Parti du gouvernement, consacrée à l’examen de plusieurs dossiers importants, peu après la consolidation de l’appareil gouvernemental pour le mandat 2026–2031.

Il s’agit de la première réunion de ces deux instances dans le nouveau mandat, tenue dans un contexte marqué par un volume de travail important, à la fois urgent et stratégique à long terme. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité pour les membres du gouvernement de se mettre rapidement au travail afin d’assurer l’efficacité et le respect des échéances.

Les discussions ont porté notamment sur le programme d’action du gouvernement visant à mettre en œuvre la Conclusion n°18-KL/TW du Comité central relative au plan de développement socio-économique, aux finances publiques, à la gestion de la dette publique ainsi qu’au plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026–2030. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de concrétiser ces orientations en missions précises pour chaque ministère, secteur et localité, assorties de calendriers et d’objectifs clairs.

Un autre point clé de la réunion concernait la résolution des difficultés affectant les projets en suspens. Selon les rapports, plus de 1.000 projets ont déjà été traités dans cinq provinces et grandes villes. Toutefois, environ 1.500 projets restent confrontés à des obstacles nécessitant des mesures supplémentaires.

Le Premier ministre a chargé le Bureau du gouvernement et le ministère des Finances, en coordination avec les organes concernés et sous la direction du vice-Premier ministre Nguyễn Văn Thắng, de finaliser rapidement un rapport à soumettre aux autorités compétentes sur les résultats obtenus. Il a également demandé d’étudier l’élargissement du champ d’intervention afin de mobiliser efficacement les ressources et d’éviter tout gaspillage.

Par ailleurs, les ministères et organes concernés ont été appelés à finaliser rapidement le règlement de travail du gouvernement ainsi que la consolidation de l’organe permanent du Comité de pilotage chargé du développement des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et du projet 06. Ces documents devront être soumis à l’examen du gouvernement dans les plus brefs délais.

Selon le chef du gouvernement, le règlement de travail doit s’appuyer sur les fonctions et missions définies par le Parti et la législation nationale, tout en innovant dans les méthodes de gestion afin d’améliorer l’efficacité et la performance de l’appareil administratif.

Cette réunion traduit la détermination du gouvernement à stabiliser rapidement son organisation et à déployer de manière coordonnée ses priorités, allant du perfectionnement du cadre institutionnel à la relance de la croissance et à la résolution des blocages persistants, posant ainsi des bases solides pour le développement du pays dans la nouvelle période. - VNA

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