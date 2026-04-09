Le potentiel du commerce électronique transfrontalier reste largement inexploité



Hanoï, 9 avril (VNA) - Le secteur du commerce électronique transfrontalier au Vietnam est en pleine expansion, mais ne représente encore qu'une faible part du commerce total du pays, soulignant ainsi un potentiel de croissance des exportations encore largement inexploité, selon les experts.



Bien que le marché intérieur du commerce électronique devrait atteindre 31 milliards de dollars américains en 2025, plaçant le Vietnam parmi les 10 premiers pays au monde et parmi les trois premiers au sein de l'ASEAN, le chiffre d'affaires total des importations et des exportations via le commerce électronique s'élevait à seulement 4,45 milliards de dollars.



Ce chiffre reste modeste comparé au volume total des échanges commerciaux du pays, qui s'élève à environ 930 milliards de dollars américains, laissant ainsi une marge de progression considérable pour les exportations issues du e-commerce, a déclaré Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département des import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d'une conférence sur les exportations en ligne le 7 avril.



Selon Le Hoang Oanh, directeur de l'Agence vietnamienne du e-commerce et de l'économie numérique du ministère, le e-commerce transfrontalier s'impose comme un modèle d'exportation transformateur qui élargit l'accès aux marchés mondiaux, permet aux PME d'atteindre une clientèle internationale, optimise les coûts, de la logistique à la publicité, et libère un potentiel de croissance important.



« Alors que les exportations traditionnelles limitent les entreprises à une clientèle spécifique, le e-commerce mondial leur permet de toucher des milliards de consommateurs », a affirmé M. Oanh, ajoutant que le e-commerce transfrontalier est désormais considéré comme un canal d'exportation stratégique.



La loi sur le commerce électronique, qui entrera en vigueur en juillet 2026, associée au plan directeur national de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030, devrait fournir un cadre juridique complet propice à l'essor du commerce électronique transfrontalier, a déclaré Mme Oanh.



Elle a ajouté que ce nouveau cadre politique vise à accroître la transparence, à accompagner les entreprises dans leur expansion à l'international et à promouvoir le développement des infrastructures numériques, de la logistique et des systèmes de paiement.



Un rapport d'Access Partnership intitulé « L'exportation par le commerce électronique : un nouveau moteur de croissance pour les exportations vietnamiennes de meubles et de mode » prévoit une croissance annuelle d'environ 20 % pour les exportations de meubles en ligne entre 2024 et 2029, tandis que le secteur de la mode devrait connaître une croissance d'environ 26 % par an, soit deux à cinq fois plus rapide que les circuits d'exportation traditionnels.



L’enquête menée par Access Partnership auprès de 300 macro-entreprises, petites et moyennes entreprises (PME) révèle une dépendance croissante au commerce électronique. 97 % des entreprises le considèrent comme essentiel à leur croissance future, 96 % estiment qu’il renforce leur compétitivité internationale et 98 % font état d’impacts positifs sur leurs ventes, tant en ligne que hors ligne.



Les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni demeurent des marchés d’exportation clés, 82 % des répondants désignant les États-Unis comme le marché le plus prometteur.



Les exportations de commerce électronique B2C (Business-to-Consumer) progressent plus rapidement que les exportations totales du Vietnam, notamment dans des secteurs où le pays excelle, tels que l’ameublement et la mode, explique Sam Charlton, directeur chez Access Partnership.



Relever les défis



Des défis persistent néanmoins. Le coût élevé de la logistique transfrontalière constitue le principal obstacle, aux côtés des normes et réglementations strictes en vigueur sur les marchés d’exportation, indique le rapport.



Parmi les autres contraintes figurent la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les capacités numériques limitées, la dépendance aux plateformes étrangères et le faible développement des marques.



Environ 95 % des PME interrogées ont plaidé pour une stratégie à long terme de soutien aux exportations e-commerce, notamment par la simplification des procédures, une meilleure coordination, une logistique optimisée et un renforcement de la formation.



Tran Thanh Hai a indiqué que les exportations restent concentrées sur des marchés clés tels que la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, et dépendent fortement de plateformes mondiales comme Alibaba et Amazon.



Il a souligné que la plupart des produits sont encore fabriqués sous contrat à faible valeur ajoutée et a exhorté les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits et à développer leurs marques. Il a également insisté sur la nécessité de créer des plateformes logistiques sur les marchés voisins, comme la Chine, le Cambodge, le Laos et le Myanmar, afin de réduire les coûts et d'accroître la compétitivité.



Soulignant que le e-commerce transfrontalier s'inscrit dans une stratégie à long terme, Le Hoang Oanh a déclaré que les autorités de régulation élaborent un cadre juridique pour soutenir une croissance durable, incluant des politiques douanières, fiscales et de protection des consommateurs conformes aux normes internationales.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'emploie également à améliorer la réglementation afin de créer un environnement commercial plus transparent et aligné sur les normes internationales.



Oanh a exhorté les entreprises à se conformer aux normes mondiales, à investir dans des certifications et à renforcer leurs capacités numériques pour stimuler les exportations de commerce électronique, tout en tirant parti de technologies telles que le big data et l'intelligence artificielle et en élargissant leur présence sur des plateformes comme Amazon, Shopee, TikTok Shop et Lazada. - VNA

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