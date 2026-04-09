Paiements mobiles et par QR code en hausse, utilisation des distributeurs automatiques en baisse



Hanoï, 9 avril (VNA) - Les paiements sans espèces ont enregistré une croissance impressionnante depuis le début de l'année, avec une augmentation de plus de 30 % pour de nombreux canaux de transaction, témoignant d'une évolution notable des habitudes de paiement des consommateurs, selon les données récemment publiées par la Banque d'État du Vietnam (SBV).



Les chiffres de la SBV montrent que les transactions sans espèces ont progressé de plus de 40,7 % en volume et de 13,4 % en valeur au cours des deux premiers mois de 2026, par rapport à la même période l'année précédente.



Plusieurs canaux de paiement ont connu une forte croissance. Les paiements par Internet ont bondi de 73,1 % en volume et de 28,1 % en valeur ; les paiements par téléphone mobile ont augmenté de 34,4 % en volume et de 10,5 % en valeur ; et les transactions par QR code ont progressé de 20,2 % en volume et de 12,6 % en valeur.



Parallèlement, les transactions effectuées via le système de paiement électronique interbancaire ont progressé de 9,5 % en volume et de 69,1 % en valeur, tandis que celles réalisées via les systèmes de compensation et d'échange de fonds ont augmenté de 43,7 % en volume et de 11,7 % en valeur.



Le recours aux paiements électroniques dans le secteur public a également été encouragé. Actuellement, 100 % des établissements d'enseignement supérieur en zone urbaine acceptent les paiements de frais de scolarité par virement bancaire.



Environ 82 % des retraités et des bénéficiaires de prestations sociales et d'allocations chômage en zone urbaine perçoivent leurs paiements par voie électronique.



En zone rurale, les services de Mobile Money continuent de démontrer leur efficacité, avec près de 11,2 millions de comptes Mobile Money enregistrés à la fin de l'année dernière.



Parmi ceux-ci, environ 7,6 millions, soit près de 68 %, étaient situés dans des zones rurales, montagneuses, isolées et mal desservies.



Le nombre total de transactions a dépassé 326,7 millions, pour une valeur totale d'environ 9 300 milliards de dongs (351,7 millions de dollars).



Le déclin de l'utilisation des espèces est de plus en plus manifeste : le volume des transactions aux distributeurs automatiques de billets (DAB) a diminué de 6,4 %, malgré une hausse de leur valeur d'un peu plus de 3 %.



Fin février, le Vietnam comptait 20 772 DAB (en baisse de 2,7 %) et 761 793 terminaux de paiement électronique (TPE) (en hausse de près de 1,4 %).



La Banque d'État du Vietnam (SBV) a souligné que, compte tenu de la dynamique de croissance actuelle et du développement des paiements transfrontaliers par QR code entre de nombreux pays, les paiements sans espèces devraient demeurer un moteur essentiel de l'économie numérique et de l'inclusion financière au Vietnam. - VNA

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