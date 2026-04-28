Un plan national pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a signé la décision n°707/QD-TTg approuvant le Plan d’action national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2026-2030, en préparation de la troisième évaluation multilatérale du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG) concernant le Vietnam.



Ce plan vise à concrétiser les engagements du gouvernement vietnamien envers les organisations internationales en matière de mise en place d’un mécanisme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, tout en remplissant ses obligations en tant que membre de l’APG.



Il prévoit notamment de préparer le Vietnam à la troisième évaluation multilatérale de l’APG prévue en 2028.



Le plan s’articule autour de deux volets principaux : le perfectionnement du cadre juridique et le renforcement de l’efficacité des actions de prévention et de lutte.



S’agissant du cadre juridique, il prévoit des mesures pour combler les lacunes, notamment en matière d’incrimination du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, de confiscation des avoirs, d’entraide judiciaire en matière pénale.



Concernant l’efficacité opérationnelle, le plan met l’accent sur l’évaluation des risques au niveau national et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.



Il insiste également sur le renforcement de la coopération internationale, afin de faciliter l’échange d’informations et le traitement des avoirs d’origine criminelle.



Le plan prévoit en outre d’intensifier les enquêtes, poursuites et jugements des infractions liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, en particulier pour les infractions à haut risque, avec des sanctions dissuasives.



Il vise également à améliorer le recouvrement des avoirs issus d’activités criminelles, en se concentrant sur les secteurs à haut risque.



Enfin, des actions seront menées sans délai pour prévenir la mobilisation, le transfert et l’utilisation de fonds liés à la prolifération des armes de destruction massive, en renforçant les mécanismes de coordination et les mesures dissuasives. -VNA