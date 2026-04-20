Séisme au Japon : la communauté vietnamienne confirmée en sécurité

Tokyo (VNA) – À la suite du puissant séisme survenu dans l’après-midi du 20 avril au large de la région de Sanriku, provoquant de fortes secousses et une alerte au tsunami dans plusieurs préfectures côtières du nord-est du Japon, la communauté vietnamienne dans les zones concernées a été confirmée en sécurité.

Le séisme s’est produit à 16h53 heure locale (14h53 heure de Hanoï), avec une magnitude de 7,5. L’épicentre, situé à environ 100 kilomètres des côtes, a entraîné de fortes secousses dans les préfectures d’Aomori, d’Iwate et de Miyagi. Les autorités japonaises ont immédiatement émis une alerte au tsunami, avec des vagues pouvant atteindre jusqu’à trois mètres.

Face à l’évolution complexe de la situation, les autorités japonaises ont rapidement déployé des mesures d’urgence, appelant des centaines de milliers de personnes à quitter les zones à risque. L’Agence météorologique japonaise a également mis en garde contre la possibilité de fortes répliques dans les prochains jours.

S’agissant de la communauté vietnamienne au Japon, les opérations de suivi et d’assistance ont été mises en œuvre sans délai. Selon Phan Tien Hoang, premier secrétaire et chef du bureau de gestion du travail de l’ambassade du Vietnam au Japon, des contacts ont été établis avec plusieurs syndicats dans les zones touchées, confirmant que tous les travailleurs vietnamiens étaient en sécurité.

Du côté de la communauté universitaire et des étudiants, les premières informations indiquent également une situation stable.

À Tokyo, où réside une importante communauté vietnamienne, seules de légères secousses ont été ressenties, sans impact notable sur la vie quotidienne.

Toutefois, les autorités japonaises ont appelé à la vigilance, soulignant que des vagues de tsunami pourraient encore survenir.

Dans ce contexte, l’ambassade du Vietnam au Japon recommande aux ressortissants vietnamiens de suivre strictement les consignes des autorités locales et de se tenir informés via les canaux officiels. La représentation diplomatique a indiqué qu’elle poursuivait la collecte d’informations et se tenait prête à mettre en œuvre des mesures de protection consulaire si nécessaire. -VNA

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