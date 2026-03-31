Hanoi enregistre 17 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine, la vigilance est de mise

Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi a enregistré entre le 20 et le 27 mars 17 nouveaux cas de Covid-19 dans 12 quartiers et communes, soit une hausse par rapport aux semaines précédentes, selon le Centre de contrôle des maladies de Hanoi (CDC Hanoï).



La semaine précédente (du 13 au 20 mars), seuls trois cas avaient été recensés, contre six entre le 6 et le 13 mars. En janvier 2026, la ville avait enregistré trois infections.



Depuis le début de l’année 2026, Hanoi a signalé un total de 29 cas de Covid-19 dans 22 quartiers et communes, sans aucun décès. Ce chiffre représente une augmentation par rapport à la même période en 2025, où seulement cinq cas avaient été enregistrés.



Les autorités sanitaires ont également constaté la circulation du sous-variant BA.3.2 et ont conseillé à la population de ne pas paniquer, mais de rester vigilante.



Entre-temps, Hanoi a signalé 233 cas de syndrome main-pied-bouche (SMPB), ainsi que deux foyers épidémiques détectés dans des écoles, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la propagation simultanée de plusieurs maladies infectieuses.



Les autorités ont exhorté les habitants à maintenir les mesures préventives, notamment le port du masque dans les établissements de santé, les lieux publics et les espaces clos. Il est conseillé aux personnes présentant des symptômes tels que toux, fièvre ou infection respiratoire de porter un masque et de limiter leurs contacts avec autrui.



Il est également recommandé à la population de surveiller attentivement sa santé et de consulter rapidement un médecin en cas de symptômes graves tels qu’une forte fièvre, des difficultés respiratoires ou des douleurs thoraciques.



Les experts de la santé ont souligné que le SARS-CoV-2 continue de circuler et peut évoluer en de nouveaux variants au fil du temps, ce qui rend la vigilance et les mesures préventives continues essentielles, en particulier dans les environnements à haut risque tels que les écoles et les établissements de santé. – VNA



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