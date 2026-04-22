Le Festival du Soleil inaugure une célébration multi-expériences au sommet du pic Nui Chua



Hanoï, 22 avril (VNA) -- Sun World Ba Na Hills a officiellement lancé le Festival du Soleil 2026, une célébration estivale vibrante des arts, de la gastronomie et de la bière artisanale au sommet du Nui Chua à Da Nang. Plus qu'un festival, c'est une immersion totale dans l'esprit de l'été, où la lumière, la musique et l'émotion sont omniprésentes.



Créer une ambiance de festival d'été multi-expériences



Le lancement du Festival du Soleil marque un tournant dans la stratégie des festivals de Ba Na. Les étés précédents étaient axés sur des formats autour de la bière, allant d'événements inspirés de l'Oktoberfest au SunKraft Beer Festival. Cette année, Ba Na transcende son modèle axé sur la gastronomie et la bière pour proposer une expérience de festival d'été à multiples facettes au cœur du Royaume du Soleil. Bière et cuisine y puisent une inspiration créative qui façonne spectacles, jeux, boutiques et activités interactives, créant ainsi un écosystème festif unifié.



Au Sun Festival, la gastronomie se métamorphose en une expérience immersive et multisensorielle. Les visiteurs peuvent observer en direct l'intégralité du processus de préparation, du crépitement des poêles aux arômes du grill, en passant par la précision des gestes des chefs, avant de déguster chaque création. Kebabs, hot-dogs, pâtisseries et le fameux grill à saucisses Ba Na se côtoient pour former un paysage culinaire de rue vibrant, digne des plus belles scènes européennes. L'expérience se veut immersive et accessible, invitant les visiteurs à participer, à échanger et à partager l'énergie contagieuse du festival.



Tout au long de la journée, les visiteurs profitent également d'une programmation riche et variée : démonstrations de savoir-faire, performances artistiques et activités interactives, pour un divertissement continu et dynamique.



Le point d'orgue du festival est une série de démonstrations de savoir-faire inédites, offrant des expériences nouvelles et captivantes. Autour de l'église et de la place Octogonale, le spectacle « Happy Cleaners Performance » surprend le public en mettant en scène les « artistes de l'ombre » : le personnel de nettoyage. Utilisant des outils familiers comme des balais et des vêtements, ils transforment les tâches quotidiennes en chorégraphies ludiques, créant des moments de rire et de bonne humeur pour les visiteurs.



Parallèlement, « Pizza Time » propose une nouvelle perspective sur l'expérience culinaire, transformant la cuisine en une véritable scène de spectacle. Au restaurant Brasserie, les convives peuvent admirer les chefs réaliser de véritables prouesses techniques avec la pâte à pizza, faisant de chaque étape de la préparation un numéro artistique unique.



En complément des spectacles phares de Ba Na, tels que Love in the Sky, Malambo, Cancan, une programmation musicale internationale variée et le spectacle de cabaret After Glow, la programmation offre un paysage artistique riche et dynamique à Ba Na pendant la saison du festival.



Une multitude d'expériences inédites à ne pas manquer



Dans une ambiance festive, bercés par les arômes envoûtants de bières artisanales de qualité et de saucisses grillées, spécialité de Ba Na, les visiteurs peuvent profiter d'une atmosphère animée, ponctuée de mini-jeux compétitifs quotidiens. Parmi les temps forts, le défi « La Chasse au Roi de la Bière » ravira les amateurs de vitesse, tandis que l'épreuve d'endurance « Porter un fût » consiste à soulever des fûts de bière de 20 kilos sous l'impulsion dynamique de la mascotte, le Roi de la Bière.



C'est également à cette période que Ba Na Peak dévoile toute la splendeur de ses paysages fleuris. Grâce à son climat unique, où les quatre saisons se succèdent en une seule journée, les visiteurs peuvent flâner dans le Jardin des Roses, où des milliers de roses sont en pleine floraison, ou admirer les hortensias vaporeux qui tapissent les allées du Jardin d'Amour.



L'expérience du Festival du Soleil devient encore plus mémorable grâce à la visite de ses sites emblématiques : du Pont d'Or, ruban de soie émergeant des nuages, à la Cascade du Dieu Soleil ornée d'un chef-d'œuvre composé de 43 statues de bronze, en passant par le Village Français, dont l'architecture intemporelle recrée un « Petit Paris » poétique au cœur des montagnes.



À noter que le Festival du Soleil 2026 marque également l'introduction de quatre royaumes thématiques à Ba Na, chacun représentant un monde distinct et un personnage emblématique. Les visiteurs pourront explorer les paysages romantiques et préservés du Royaume Magique, gouverné par la déesse Vanna ; s'imprégner de l'atmosphère vibrante du Royaume du Soleil, où se déroulent les festivités menées par le Roi Soleil ; admirer les couchers de soleil poétiques du Royaume de la Lune en compagnie de la Reine de la Lune ; et conclure leur voyage par un moment de recueillement au Royaume de l'Origine, accompagnés par l'esprit sacré de la Grue.



Pour les prochaines vacances du 30 avril au 1er mai, le Festival du Soleil se distingue comme une destination incontournable pour les visiteurs de Da Nang – un lieu où chaque pas mène à un nouvel univers d'émotions et où chaque instant mérite d'être chéri à jamais.- VNA

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