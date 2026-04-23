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Quang Ninh lance des excursions en voilier le long de la baie de Ha Long

L’initiative fait suite au vif intérêt manifesté par le public et les visiteurs lors du récent Nouvel An lunaire (Têt), où la vue des bateaux traditionnels en bois, reconnaissables à leurs voiles rouges, a suscité un grand intérêt, tant sur place que sur les réseaux sociaux, notamment auprès des touristes internationaux.

Photo: quangninh.gov.vn
Photo: quangninh.gov.vn

Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord) s’apprête à lancer des excursions en voilier traditionnel dans la baie de Ha Long. Cette initiative devrait créer un produit touristique original et renforcer la valeur patrimoniale du site.

L’initiative fait suite au vif intérêt manifesté par le public et les visiteurs lors du récent Nouvel An lunaire (Têt), où la vue des bateaux traditionnels en bois, reconnaissables à leurs voiles rouges, a suscité un grand intérêt, tant sur place que sur les réseaux sociaux, notamment auprès des touristes internationaux.

Forts de cet engouement, les autorités provinciales ont approuvé une proposition du Département de la culture, des sports et du tourisme visant à officialiser cette activité le long d’un itinéraire côtier de la baie. L’objectif est de diversifier l’offre touristique tout en faisant revivre le patrimoine culturel maritime traditionnel.

Les excursions débuteront le 25 avril et proposeront un parcours de 12 kilomètres au départ de l’embarcadère situé près du marché Ha Long 1, dans le quartier de Hong Gai. Passant par la plage de Cot 5, également dans le quartier de Ha Long, elles reviendront ensuite à leur point de départ.

Dans un premier temps, trois bateaux seront mis en service, pouvant accueillir chacun jusqu’à 12 passagers. Des traversées gratuites seront proposées durant la période de lancement. À terme, la flotte devrait compter une dizaine d’embarcations, toutes inspirées des modèles traditionnels locaux et capables de naviguer avec aisance même face au vent.

Environ six excursions sont prévues chaque jour, d’une durée d’environ une heure chacune, réparties entre le matin et l’après-midi afin de répondre à la demande touristique.

Outre une expérience touristique inédite, les voiles rouges des bateaux devraient devenir un point d’intérêt visuel unique et un moyen de s’enregistrer facilement. Intimement liés au quotidien des pêcheurs locaux, ces bateaux offrent une croisière plus paisible et immersive, reflétant l’identité culturelle de la région côtière et évoquant le souvenir de la navigation traditionnelle.

Suite à une phase pilote menée pendant le Têt 2026 et ayant reçu un accueil favorable, les opérateurs ont perfectionné le modèle afin d’améliorer la qualité du service et de remédier aux limitations initiales, dans le but de développer une offre touristique plus attractive et distinctive.

Les autorités ont souligné que la sécurité demeure une priorité absolue, exigeant que tous les navires respectent des normes strictes en matière d’immatriculation, d’inspection, d’équipements de sécurité et de systèmes de suivi de navigation avant l’obtention de leur licence. Les organismes compétents coordonneront également leurs actions afin de garantir la sécurité maritime, la sûreté et la protection de l’environnement tout au long des opérations.

Cette nouvelle offre devrait contribuer à diversifier l’offre touristique tout en renforçant l’attractivité internationale de la baie de Ha Long, site inscrit au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO, et de la province. – VNA

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#excursions en voilier #baie de Ha Long
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