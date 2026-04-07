Tourisme

Le journal britannique The Independent salue la beauté préservée de Phu Quoc malgré le tourisme de masse

Phu Quoc – la plus grande île du Vietnam – est considérée comme une destination particulièrement attrayante, notamment pour les visiteurs en quête d’expériences insulaires « authentiques et de qualité ».

Phu Quoc, la plus grande île du Vietnam, destination particulièrement attrayante, notamment pour les visiteurs en quête d’expériences insulaires « authentiques et de qualité ». Photo: VNA
Phu Quoc, la plus grande île du Vietnam, destination particulièrement attrayante, notamment pour les visiteurs en quête d’expériences insulaires « authentiques et de qualité ». Photo: VNA

Londres (VNA) - Pour de nombreux voyageurs britanniques, les îles tropicales d’Asie du Sud-Est évoquent depuis longtemps des destinations familières comme Phuket (Thaïlande) ou Bali (Indonésie). Pourtant, un article récemment publié par The Independent, l’un des journaux en ligne les plus réputés du Royaume-Uni, dresse le portrait de Phu Quoc – la plus grande île du Vietnam – comme une destination particulièrement attrayante, notamment pour les visiteurs en quête d’expériences insulaires « authentiques et de qualité ».

Dans son article, l’auteure Siobhan Grogan décrit l’atmosphère de midi au marché central de Duong Dong, le quartier le plus animé de l’île : « À l’heure du déjeuner, presque aucun touriste en vue… Les habitants s’arrêtent devant les étals pour acheter fruits et produits de mer frais tout juste débarqués. » Cette scène offre aux lecteurs britanniques une perception différente, marquée par une vie quotidienne simple, authentique et profondément locale.

L’article souligne également le développement rapide de Phu Quoc. L’auteure évoque « un marché nocturne animé accueillant les visiteurs… des rues illuminées de lanternes et de guirlandes, des fruits frais transformés en smoothies ou nappés de chocolat… ». Autant d’images d’une île en pleine intégration dans le flux du tourisme international, tout en conservant son charme et sa proximité, sans céder à une touristification excessive.

Au-delà de ses plages de sable blanc, Phu Quoc séduit aussi par son patrimoine naturel : plus de la moitié de sa superficie est couverte de forêts tropicales, et l’île est reconnue comme réserve de biosphère mondiale par l’UNESCO. L’attrait croissant de Phu Quoc s’explique également par l’ouverture accrue du tourisme vietnamien. The Independent cite des données faisant état d’une forte hausse du nombre de visiteurs britanniques au Vietnam en 2025, en partie grâce à une exemption de visa pouvant aller jusqu’à 45 jours.

Aujourd’hui, Phu Quoc se positionne comme une destination stratégique sur la carte touristique du Vietnam. De nombreux projets d’infrastructures témoignent de cette ambition. Toutefois, l’article souligne la nécessité de concilier développement touristique et préservation de l’identité locale et de l’environnement. Phu Quoc en offre un exemple parlant, où complexes modernes coexistent avec des expériences authentiques telles que les marchés traditionnels, les plantations de poivre ou les villages de pêcheurs.

L’article se conclut sur une image évocatrice : l’auteure dégustant des produits de mer frais au coucher du soleil, observant les lumières des bateaux de pêche scintiller à la tombée de la nuit. « La vie traditionnelle de l’île suit son cours paisible, malgré les changements à venir. » Plus qu’une simple présentation touristique, le texte évoque une atmosphère de nostalgie et de sérénité, ce qui rend Phu Quoc particulièrement attrayante pour les voyageurs britanniques en quête d’authenticité.

À travers le regard d’un média de référence comme The Independent, Phu Quoc s’impose ainsi comme une alternative crédible, voire un « candidat de choix » face à Phuket pour les amateurs d’îles d’Asie du Sud-Est. Son attrait ne réside pas seulement dans ses plages ou sa gastronomie, mais aussi dans son rythme de vie local, où modernité touristique et culture traditionnelle cohabitent harmonieusement. -VNA

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