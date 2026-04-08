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Quang Ninh prépare un été spectaculaire avec le Carnaval Ha Long

Placé sous le thème "Carnaval Ha Long 2026 - La merveille illumine une nouvelle ère", cet événement d’envergure se déroulera du 25 avril au 3 mai.   L’espace festif de cette année ne se limitera pas à la cité balnéaire de Ha Long, mais s'étendra à d'autres localités telles que Hon Gai, Bai Chay ainsi qu’au site spirituel de Yen Tu.

Un numéro artistique lors de la cérémonie du Carnaval Ha Long 2025. Photo : VNA
Un numéro artistique lors de la cérémonie du Carnaval Ha Long 2025. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - À travers une série de quatorze activités et événements culturels, sportifs et touristiques, le Carnaval Ha Long 2026 illustre l’ambition de la province septentrionale de Quang Ninh d’accueillir environ 1,3 million de visiteurs durant cette période, affirmant ainsi sa position de centre touristique international moderne et dynamique.

Lors d’une conférence de presse tenue le 7 avril, Nguyen Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Quang Ninh, a officiellement présenté la programmation de la Semaine de la culture, des sports et du tourisme de l’été 2026. Placé sous le thème "Carnaval Ha Long 2026 - La merveille illumine une nouvelle ère", cet événement d’envergure se déroulera du 25 avril au 3 mai.

L’espace festif de cette année ne se limitera pas à la cité balnéaire de Ha Long, mais s'étendra à d'autres localités telles que Hon Gai, Bai Chay ainsi qu’au site spirituel de Yen Tu. Le point d'orgue de cette semaine sera la cérémonie d'ouverture du Carnaval Ha Long, suivie du festival de rue international "Danse des cinq continents".

Prévu le 30 avril à 20 heures sur la place du 30/10, ce spectacle grandiose devrait rassembler plus de 80 000 spectateurs. Il mettra en scène des artistes de renom tels que My Tam, Tung Duong et Quang Hung MasterD, ainsi qu’un défilé de 60 chars artistiques illustrant l’excellence culturelle de la région minière et des délégations artistiques internationales.

Outre les festivités traditionnelles, Quang Ninh proposera des innovations touristiques alliant technologie et patrimoine. Les visiteurs pourront admirer une parade lumineuse nocturne composée de 50 navires de plaisance naviguant le long de la baie de Ha Long, ou assister le 2 mai à une soirée de musique électronique sublimée par la technologie de mapping 3D.

Un spectacle artistique intitulé "Yen Tu sacré" retracera également le parcours spirituel du Roi-Bouddha Tran Nhan Tong dans un cadre naturel majestueux. En parallèle, des activités annexes comme une foire gastronomique internationale et un festival de montgolfières viendront enrichir l'offre culturelle.

À travers la Semaine de la culture, des sports et du tourisme 2026, Quang Ninh vise non seulement 1,3 million de visiteurs, mais affirme aussi son image d’une destination dynamique et ouverte, pôle de l’industrie du divertissement et des grands événements culturels internationaux.

Pour 2026, la province s’est fixé pour objectif d’accueillir 22 millions de touristes, dont 5,2 millions de visiteurs internationaux, pour des recettes estimées à 55 000 milliards de dongs. Fort d’un premier trimestre ayant dépassé les prévisions avec 6,2 millions de visiteurs, Quang Ninh confirme sa dynamique exceptionnelle et sa volonté de faire du tourisme un véritable moteur économique. -VNA

#Carnaval Ha Long 2026 #merveille illumine une nouvelle ère #tourisme
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