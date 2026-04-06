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Le tourisme vietnamien poursuit sa croissance malgré les tensions géopolitiques

Selon l'Autorité nationale du Tourisme du Vietnam, le pays a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs étrangers rien qu'en mars 2026. Au premier trimestre, le chiffre cumulé atteint 6,76 millions, soit une hausse de 12,4 % en glissement annuel.

Le pays a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs étrangers rien qu'en mars 2026. Photo : VNA
Le pays a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs étrangers rien qu'en mars 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Malgré les tensions géopolitiques mondiales, le tourisme vietnamien affiche une croissance très positive. Selon l'Autorité nationale du Tourisme du Vietnam, le pays a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs étrangers rien qu'en mars 2026. Au premier trimestre, le chiffre cumulé atteint 6,76 millions, soit une hausse de 12,4 % en glissement annuel. Les arrivées par voie aérienne prédominent à 82,3 %, suivies par les voies terrestres (15,5 %) et maritimes (2,2 %).

Selon le Centre d'information de l’Autorité nationale du Tourisme, la suprématie du transport aérien reflète non seulement l’excellente connectivité du pays, mais témoigne également de la confiance des voyageurs envers une destination sûre, stable et hautement accessible.

En parallèle, la part de 15,5 % des arrivées terrestres confirme l'importance cruciale des marchés limitrophes tels que la Chine, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande. Ces touristes bénéficient d'une proximité géographique idéale, de coûts raisonnables, d'une reprise rapide et d'une grande flexibilité. Face à l'inflation mondiale des coûts de transport, ce flux régional constitue un véritable "amortisseur" stable, permettant au secteur de maintenir sa dynamique tout en minimisant l'impact des chocs externes.

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Des touristes visitent la cocoteraie de Bay Mau (quartier de Hoi An Dong). Photo : VNA

Par ailleurs, les arrivées maritimes ne représentent que 2,2 %, indiquant un vaste potentiel encore inexploité pour ce segment. Fort de son littoral étendu, de ses riches ressources touristiques et de son emplacement stratégique régional, le Vietnam possède tous les atouts pour développer les croisières, qui attirent généralement de grands groupes à fort pouvoir d’achat. L’investissement dans la modernisation des ports spécialisés et la création d’excursions courtes haut de gamme seront décisifs pour capitaliser sur ce potentiel.

Au premier trimestre 2026, la Chine (1,4 million d’arrivées) et la République de Corée (1,3 million) demeurent les deux principaux pourvoyeurs de touristes, représentant environ 40 % du volume total. Les marchés d’Asie du Sud-Est enregistrent une forte progression : Malaisie (+21,5 %), Singapour (+30,2 %), Cambodge (+41,1 %), Indonésie (+43,9 %), Philippines (+69,3 %) et Thaïlande (+6,5 %). En Asie du Sud, l’Inde maintient une avancée impressionnante de 69,3 %, illustrant le formidable potentiel de ce pays très peuplé.

Il faut particulièrement souligner le bond de 55,6 % des touristes européens, un point marquant de cette période. Malgré les perturbations aériennes dues aux tensions au Moyen-Orient, les marchés lointains ont progressé en mars. Les arrivées du Royaume-Uni ont augmenté de 3,0 %, de la France de 2,3 %, de l'Allemagne de 15,2 %, des Pays-Bas de 8,5 %, de la Suède de 9,2 %, du Danemark de 13,9 %, de la Suisse de 18,9 %, de la Pologne de 19,2 % et de la Norvège de 12,0 %. Le marché russe a explosé de 163,4 %, confirmant l'attrait grandissant du Vietnam. Enfin, des hausses notables sont observées en Amérique du Nord avec les États-Unis (+17,0 %) et le Canada (+24,2 %), ainsi qu'en Océanie avec l'Australie (+18,4 %) et la Nouvelle-Zélande (+19,4 %).

Ces résultats globaux prouvent que le tourisme vietnamien accroît son affluence tout en diversifiant ses marchés, renforçant ainsi sa durabilité.-VNA

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